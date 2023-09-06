https://sputnikarabic.ae/20230906/البيت-الأبيض-يرفض-الادعاء-السخيف-بأن-الموظفين-يعاملون-بايدن-كطفل-1080770591.html
البيت الأبيض يرفض "الادعاء السخيف" بأن الموظفين يعاملون بايدن كطفل
البيت الأبيض يرفض "الادعاء السخيف" بأن الموظفين يعاملون بايدن كطفل
وصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، الادعاءات بأن موظفي البيت الأبيض يعاملون الرئيس الأمريكي جو بايدن كطفل، بأنها "سخيفة". 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T20:55+0000
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سبوتنيك. جاءت هذه التعليقات خلال مؤتمر صحفي، يوم أمس الثلاثاء، بعد أن سُئلت جان بيير عن مقتطفات من السيرة الذاتية الجديدة للبيت الأبيض للمؤلف فرانكلين فوير، بعنوان "السياسي الأخير: داخل البيت الأبيض لجو بايدن والنضال من أجل مستقبل أمريكا".وكتب فوير في الكتاب، أن بايدن اشتكى لأصدقائه من معاملته مثل "طفل صغير" بعد أن اضطر موظفو البيت الأبيض إلى التراجع عن تصريحاته، التي أدلى بها بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكتب فوير: "بدلا من الاعتراف بفشله، غضب بايدن أمام أصدقائه من الطريقة التي عومل بها كطفل صغير، فهل تمت معاملة جون كينيدي بهذه الطريقة من قبل؟".وعندما سُئلت عن سبب معاملة موظفي البيت الأبيض لرئيس الولايات المتحدة كطفل رضيع، وصفت جان بيير هذا التأكيد بأنه سخيف، مشيرة إلى أنه لا أحد يعامل رئيس الولايات المتحدة، القائد الأعلى، وكأنه طفل، "هذا ادعاء سخيف".يذكر أن الكتاب ذاته كان قد كشف عن تفاعل فاشل بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، وذلك في أول لقاء جمع بينهما عام 2021، قبل 6 أشهر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وذكر الكتاب أنه في اللقاء بين الرئيسين "عبّر زيلينسكي عن استيائه من الإذلال الذي تعرض له، والإحراج السياسي الذي تحمله خلال حقبة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عندما رفض مقابلته، ويبدو أنه لام بايدن شخصيا على هذا خلال اللقاء"، بحسب مقتطفات من الكتاب تداولتها وسائل إعلام أمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230830/البيت-الأبيض-أمريكا-لا-تشجع-الضربات-الأوكرانية-على-الأراضي-الروسية-1080558610.html
https://sputnikarabic.ae/20230904/بايدن-يكشف-عن-حكمة-من-شيخوخته-1080698215.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, جو بايدن, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, جو بايدن, الأخبار
البيت الأبيض يرفض "الادعاء السخيف" بأن الموظفين يعاملون بايدن كطفل
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وصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، الادعاءات بأن موظفي البيت الأبيض يعاملون الرئيس الأمريكي جو بايدن كطفل، بأنها "سخيفة".
سبوتنيك
. جاءت هذه التعليقات خلال مؤتمر صحفي، يوم أمس الثلاثاء، بعد أن سُئلت جان بيير عن مقتطفات من السيرة الذاتية الجديدة للبيت الأبيض للمؤلف فرانكلين فوير، بعنوان "السياسي الأخير: داخل البيت الأبيض لجو بايدن والنضال من أجل مستقبل أمريكا".
وكتب فوير في الكتاب، أن بايدن اشتكى لأصدقائه من معاملته مثل "طفل صغير" بعد أن اضطر موظفو البيت الأبيض إلى التراجع عن تصريحاته، التي أدلى بها بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكتب فوير: "بدلا من الاعتراف بفشله، غضب بايدن أمام أصدقائه من الطريقة التي عومل بها كطفل صغير، فهل تمت معاملة جون كينيدي بهذه الطريقة من قبل؟".
وعندما سُئلت عن سبب معاملة موظفي البيت الأبيض لرئيس الولايات المتحدة كطفل رضيع، وصفت جان بيير هذا التأكيد بأنه سخيف، مشيرة إلى أنه لا أحد يعامل رئيس الولايات المتحدة، القائد الأعلى، وكأنه طفل، "هذا ادعاء سخيف".
يذكر أن الكتاب ذاته كان قد كشف عن تفاعل فاشل بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ونظيره الأمريكي
جو بايدن، وذلك في أول لقاء جمع بينهما عام 2021، قبل 6 أشهر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وذكر الكتاب أنه في اللقاء بين الرئيسين "عبّر زيلينسكي عن استيائه من الإذلال الذي تعرض له، والإحراج السياسي الذي تحمله خلال حقبة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
، عندما رفض مقابلته، ويبدو أنه لام بايدن شخصيا على هذا خلال اللقاء"، بحسب مقتطفات من الكتاب تداولتها وسائل إعلام أمريكية.