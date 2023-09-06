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https://sputnikarabic.ae/20230906/الصين-تطلق-4-أقمار-صناعية-من-البحر-إلى-الفضاء-فيديو-1080766211.html
الصين تطلق 4 أقمار صناعية من "البحر إلى الفضاء"... فيديو
الصين تطلق 4 أقمار صناعية من "البحر إلى الفضاء"... فيديو
ثابرت الدول الكبرى منذ أواسط القرن العشرين على تعزيز تواجدها في الفضاء مدنيا وعسكريا، وتميزت مؤخرا الدول الآسيوية بريادتها في هذا المجال. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T15:43+0000
2023-09-06T15:43+0000
الصين
العالم
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وأطلقت جمهورية الصين الشعبية، اليوم الأربعاء، 4 أقمار صناعية إلى الفضاء من منصة عائمة في البحر قبالة سواحل محافظة شاندونغ شرقي الصين.كما هبطت المركبة الفضائية الهندية "تشاندريان 3"، في وقت سابق، على القطب الجنوبي للقمر بنجاح، وهي تتكون من مركبة هبوط ثابتة ذات أربعة أرجل ومركبة جوالة أصغر في داخلها.
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الصين, العالم
الصين, العالم

الصين تطلق 4 أقمار صناعية من "البحر إلى الفضاء"... فيديو

15:43 GMT 06.09.2023
© Photo / Public domainإطلاق صاروخ فضائي صيني
إطلاق صاروخ فضائي صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© Photo / Public domain
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ثابرت الدول الكبرى منذ أواسط القرن العشرين على تعزيز تواجدها في الفضاء مدنيا وعسكريا، وتميزت مؤخرا الدول الآسيوية بريادتها في هذا المجال.
وأطلقت جمهورية الصين الشعبية، اليوم الأربعاء، 4 أقمار صناعية إلى الفضاء من منصة عائمة في البحر قبالة سواحل محافظة شاندونغ شرقي الصين.
كما هبطت المركبة الفضائية الهندية "تشاندريان 3"، في وقت سابق، على القطب الجنوبي للقمر بنجاح، وهي تتكون من مركبة هبوط ثابتة ذات أربعة أرجل ومركبة جوالة أصغر في داخلها.
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