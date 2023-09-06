عربي
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي
https://sputnikarabic.ae/20230906/المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-هناك-حاجة-لتسوية-سياسية-طويلة-الأمد-للصراع-في-البلاد-1080752233.html
المبعوث الأممي إلى اليمن: هناك حاجة لتسوية سياسية طويلة الأمد للصراع في البلاد
المبعوث الأممي إلى اليمن: هناك حاجة لتسوية سياسية طويلة الأمد للصراع في البلاد
أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنه يشعر بالإحباط بسبب الوتيرة البطيئة التي يسير بها حل النزاع في اليمن. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T08:37+0000
2023-09-06T08:37+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
أخبار السعودية اليوم
السعودية
منظمة الأمم المتحدة
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/06/1061932820_0:0:1424:801_1920x0_80_0_0_4af7b2881e76410790f5b967533233b3.jpg
وقال غروندبرغ، في مقابلة تلفزيونية، إن "وقف إطلاق النار والانخراط في القضايا الاقتصادية واستئناف العملية السياسية هي العناصر الثلاثة التي تركز النقاشات عليها الآن"، مؤكدا أن "هناك حاجة لتسوية سياسية طويلة الأمد للصراع من خلال مفاوضات بين اليمنيين".وأشار إلى أن "التحدي الحقيقي الذي يواجهه هو تحويل الهدنة في اليمن إلى عملية سياسية دائمة، وكذلك تنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".وأوضح أن "قنوات الاتصال مع الأطراف اليمنية الآن إيجابية وبناءة"، لكنه أردف قائلا إن "الثقة بين أطراف النزاع باليمن مفقودة ولا يمكن أن تعود بشكل سحري".وحول تراجع دور الأمم المتحدة مع بروز الوساطة العمانية ومحادثات السعودية مع "أنصار الله"، قال المبعوث الأممي: "سترون الآن مستوى مختلفًا من التفاعل بين السعودية والحوثي"، مشيرا إلى أن "تلك المحادثات تهدف جميعها إلى دعم اليمنيين في الدخول في مفاوضات جدية مع بعضهم بعضا برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة للنزاع".وكانت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" اليمنية قد توصلا، العام الماضي، إلى هدنة استمرت لمدة 6 أشهر، ولكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، انتهت الهدنة ولم تجدد.وتسيطر "أنصار الله"، منذ عام 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في عام 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر فادحة، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230905/الإمارات-تثمن-جهود-السعودية-من-أجل-وقف-إطلاق-النار-في-اليمن-وبدء-عملية-سياسية-1080739184.html
https://sputnikarabic.ae/20230904/الحكومة-اليمنية-أنصار-الله-لا-ترى-في-أي-جهد-للسلام-إلا-فرصة-وغطاء-لاستمرار-معاركها-ضد-الشعب-1080696862.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/06/1061932820_66:0:1342:957_1920x0_80_0_0_c4a79148b5ecc194f107eda648b77ae2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, السعودية, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, السعودية, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

المبعوث الأممي إلى اليمن: هناك حاجة لتسوية سياسية طويلة الأمد للصراع في البلاد

08:37 GMT 06.09.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنه يشعر بالإحباط بسبب الوتيرة البطيئة التي يسير بها حل النزاع في اليمن.
وقال غروندبرغ، في مقابلة تلفزيونية، إن "وقف إطلاق النار والانخراط في القضايا الاقتصادية واستئناف العملية السياسية هي العناصر الثلاثة التي تركز النقاشات عليها الآن"، مؤكدا أن "هناك حاجة لتسوية سياسية طويلة الأمد للصراع من خلال مفاوضات بين اليمنيين".
وأشار إلى أن "التحدي الحقيقي الذي يواجهه هو تحويل الهدنة في اليمن إلى عملية سياسية دائمة، وكذلك تنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
الإمارات تثمن المساعي السعودية الهادفة لوقف إطلاق النار في اليمن
أمس, 16:11 GMT
وأوضح أن "قنوات الاتصال مع الأطراف اليمنية الآن إيجابية وبناءة"، لكنه أردف قائلا إن "الثقة بين أطراف النزاع باليمن مفقودة ولا يمكن أن تعود بشكل سحري".
وحول تراجع دور الأمم المتحدة مع بروز الوساطة العمانية ومحادثات السعودية مع "أنصار الله"، قال المبعوث الأممي: "سترون الآن مستوى مختلفًا من التفاعل بين السعودية والحوثي"، مشيرا إلى أن "تلك المحادثات تهدف جميعها إلى دعم اليمنيين في الدخول في مفاوضات جدية مع بعضهم بعضا برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة للنزاع".
وكانت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" اليمنية قد توصلا، العام الماضي، إلى هدنة استمرت لمدة 6 أشهر، ولكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، انتهت الهدنة ولم تجدد.
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
الحكومة اليمنية: أنصار الله لا ترى في أي جهد للسلام إلا فرصة وغطاء لاستمرار معاركها ضد الشعب
4 سبتمبر, 15:14 GMT
وتسيطر "أنصار الله"، منذ عام 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في عام 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر فادحة، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группы поисково-спасательной службы во время занятий по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:29 GMTВертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала