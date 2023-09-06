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https://sputnikarabic.ae/20230906/جمعتهما-القاهرة-وزيرا-خارجية-سوريا-واليمن-يلتقيان-للمرة-الأولى-منذ-2011-1080770454.html
جمعتهما القاهرة.. وزيرا خارجية سوريا واليمن يلتقيان للمرة الأولى منذ 2011
جمعتهما القاهرة.. وزيرا خارجية سوريا واليمن يلتقيان للمرة الأولى منذ 2011
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، حضوره اجتماع الجامعة العربية الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T20:48+0000
2023-09-06T20:48+0000
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ونشر أحمد بن مبارك، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا)، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها لقاءه بنظيره السوري فيصل المقداد، في القاهرة، على هامش اجتماع للجامعة العربية.وبدورها، أوضحت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، مساء اليوم، أن اللقاء الذي جمع أحمد بن مبارك، وفيصل المقداد، يعد الأول من نوعه الذي يجمع وزيري خارجية البلدين منذ العام 2011، وهو اللقاء الذي استضافته القاهرة، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.وأفادت بأن ابن مبارك ناقش مع نظيره السوري، فيصل المقداد، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، فضلا عن مناقشتهما مستجدات الأوضاع في المنطقة، والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وشدد الوزيران اليمني والسوري، على مكانة ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين اليمني والسوري الشقيقين.
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العالم العربي, الأخبار, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار سوريا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, الأخبار, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار سوريا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

جمعتهما القاهرة.. وزيرا خارجية سوريا واليمن يلتقيان للمرة الأولى منذ 2011

20:48 GMT 06.09.2023
© Photo / Arab Leagueاجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© Photo / Arab League
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أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، حضوره اجتماع الجامعة العربية الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة.
ونشر أحمد بن مبارك، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا)، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها لقاءه بنظيره السوري فيصل المقداد، في القاهرة، على هامش اجتماع للجامعة العربية.
وبدورها، أوضحت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، مساء اليوم، أن اللقاء الذي جمع أحمد بن مبارك، وفيصل المقداد، يعد الأول من نوعه الذي يجمع وزيري خارجية البلدين منذ العام 2011، وهو اللقاء الذي استضافته القاهرة، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وأفادت بأن ابن مبارك ناقش مع نظيره السوري، فيصل المقداد، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، فضلا عن مناقشتهما مستجدات الأوضاع في المنطقة، والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشدد الوزيران اليمني والسوري، على مكانة ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين اليمني والسوري الشقيقين.
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