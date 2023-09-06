https://sputnikarabic.ae/20230906/المقداد-لـسبوتنيك-أهالي-المنطقة-الشرقية-يكتبون-نهاية-الاحتلال-الأمريكي-الداعم-لقسد-وتركيا-1080762554.html

المقداد لـ"سبوتنيك": أهالي المنطقة الشرقية يكتبون نهاية الاحتلال الأمريكي الداعم "لقسد" وتركيا

المقداد لـ"سبوتنيك": أهالي المنطقة الشرقية يكتبون نهاية الاحتلال الأمريكي الداعم "لقسد" وتركيا

أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، دعم دمشق للقبائل العربية في ريف محافظة دير الزور، في معركتها التي تخوضها ضد القوات الموالية للجيش الأمريكي، شرقي سوريا. 06.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-06T14:17+0000

2023-09-06T14:17+0000

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وأوضح المقداد لـ "سبوتنيك" أن "الاحتلال الأميركي سينتهي بفضل ما يبذله أهالي دير الزور والحسكة، جنبا إلى جنب مع الجيش السوري والحلفاء".وقال المقداد إن "ما يجري في الشرق السوري لا يحتاج إلى بيانات رسمية، لكون المواطنين السوريين يخوضون نضالا وطنيا باسم جميع السوريين، في معركتهم ضد الاحتلال والمسلحين الموالين له" .وعبّر وزير الخارجية السوري، خلال إجابته عن أسئلة "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر "اتحاد المؤسسات العربية في القارة الأمريكية اللاتينية/ فيا آراب"، عن تأييده للعشائر العربية التي تناضل للتخلص من إرهاب الدولة الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية، التي أوغلت بنهب الثروات الوطنية لتمويل مقاتلي الميليشيات الانفصالية ضد سوريا.وأكد وزير الخارجية السوري أن "هذه السياسات الأمريكية المتناقضة ظاهريا، أصبحت مكشوفة لدى الجميع، وهدفها الرئيسي هو إضعاف الدولة السورية".وفي السياق ذاته، جدد المقداد تأكيده على موقف دمشق المُطالب بانسحاب قوات الاحتلال التركي من الأراضي السورية، باعتباره السبيل الوحيد لإعادة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه.ولفت الوزير المقداد إلى أن سوريا من الدول التي عانت من الأحادية القطبية وهيمنة الغرب، مذكرا بـ"العدوان الأمريكي الأوروبي على بلاده عبر مئات التنظيمات الإرهابية"، موضحا موقف بلاده من الاستعمار الأوربي الجديد بجميع أشكاله، بما في ذلك الوجود الفرنسي في القارة الأفريقية عموما، وفي النيجر على وجه الخصوص.

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