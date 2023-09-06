https://sputnikarabic.ae/20230906/ناسا-تعرض-لأول-مرة-موقع-هبوط-تشاندريان-3-على-سطح-القمر-صور-1080752451.html
"ناسا" تعرض لأول مرة موقع هبوط "تشاندريان 3" على سطح القمر... صور
"ناسا" تعرض لأول مرة موقع هبوط "تشاندريان 3" على سطح القمر... صور
التقطت مركبة الاستطلاع القمرية "إل آر أو"، صورا توثق موقع هبوط "تشاندريان 3" على القطب الجنوبي من سطح القمر. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T08:50+0000
2023-09-06T08:50+0000
2023-09-06T08:51+0000
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وهبطت منظمة أبحاث الفضاء الهندية "تشاندريان 3" على سطح القمر في 23 أغسطس/ آب 2023، ويبعد موقع الهبوط نحو 600 كيلومتر (370 ميلاً) من القطب الجنوبي للقمر.وحصلت كاميرا المركبة على منظر مائل (زاوية انحراف قدرها 42 درجة) لمركبة الهبوط بعد أربعة أيام.وتعتبر "تشاندريان 3" هي المهمة الثالثة في برنامج "تشاندريان"، وهو عبارة عن سلسلة من مهام استكشاف القمر التي طورها مركز أبحاث الفضاء الهندي.وتم إطلاق المهمة في 14 يوليو/ تموز 2023، وتتكون المهمة من مركبة هبوط على سطح القمر تُدعى "فيكرام" ومركبة جوالة على سطح القمر تُدعى "براجيان"، على غرار تلك التي تم إطلاقها على متن "تشاندرايان-2" في عام 2019.
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علوم, منوعات
"ناسا" تعرض لأول مرة موقع هبوط "تشاندريان 3" على سطح القمر... صور
08:50 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 08:51 GMT 06.09.2023) تابعنا عبر
التقطت مركبة الاستطلاع القمرية "إل آر أو"، صورا توثق موقع هبوط "تشاندريان 3" على القطب الجنوبي من سطح القمر.
وهبطت منظمة أبحاث الفضاء الهندية "تشاندريان 3" على سطح القمر في 23 أغسطس/ آب 2023، ويبعد موقع الهبوط نحو 600 كيلومتر (370 ميلاً) من القطب الجنوبي للقمر.
وحصلت كاميرا المركبة على منظر مائل (زاوية انحراف قدرها 42 درجة) لمركبة الهبوط بعد أربعة أيام.
وتظهر الصورة، الملتقطة بواسطة مركبة الفضاء التابعة لناسا المركبة الهندية، في وسط منطقة مساحتها 1738 م محاطة بهالة ساطعة، والتي نتجت عن تفاعل عمود الصاروخ مع الثرى الناعم (التربة).
وتعتبر "تشاندريان 3" هي المهمة الثالثة في برنامج "تشاندريان"
، وهو عبارة عن سلسلة من مهام استكشاف القمر التي طورها مركز أبحاث الفضاء الهندي.
وتم إطلاق المهمة في 14 يوليو/ تموز 2023، وتتكون المهمة من مركبة هبوط على سطح القمر تُدعى "فيكرام" ومركبة جوالة على سطح القمر تُدعى "براجيان"، على غرار تلك التي تم إطلاقها على متن "تشاندرايان-2"
في عام 2019.