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وفاة شخص جراء فيضانات قوية تضرب مدينة إسطنبول التركية
وفاة شخص جراء فيضانات قوية تضرب مدينة إسطنبول التركية
أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، وفاة شخص واحد غرقا، جراء الفيضانات القوية التي ضربت مدينة إسطنبول. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T03:56+0000
2023-09-06T03:56+0000
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إسطنبول - سبوتنيك. وذكرت قناة "إن تي في" التركية نقلا عن بيان صادر عن سلطات المحافظة، أن "شخصا لقي حتفه غرقا جراء الفيضانات في منطقة بشاك شهير".وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر غرق شوارع إسطنبول جراء الفيضانات، التي سببت اختناقا مروريا في العديد من الشوارع الرئيسية، وأغلقت محطة المترو.ويصاحب هطول الأمطار الغزيرة على إسطنبول رياح قوية تصل سرعتها إلى 10 أمتار في الثانية، بينما قال رئيس بلدية إسطنبول، إكرام إمام أوغلو، إن السلطات لم تتوقع هطول مثل هذه الكمية من الأمطار، مشيرا إلى أن هناك أكثر من ألفي شخص يعملون حاليا على معالجة التداعيات والآثار التي خلفتها الفيضانات.
https://sputnikarabic.ae/20230315/مصرع-13-شخصا-بسبب-الفيضانات-في-مناطق-الزلزال-جنوبي-تركيا-1074776566.html
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أخبار تركيا اليوم, اسطنبول, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, اسطنبول, العالم, أخبار العالم الآن

وفاة شخص جراء فيضانات قوية تضرب مدينة إسطنبول التركية

03:56 GMT 06.09.2023
© AFP 2023 / -منطقة أغرقتها الفيضانات في أعقاب هطول أمطار غزيرة بالقرب من كاستامونو في تركيا 11 أغسطس 2021
منطقة أغرقتها الفيضانات في أعقاب هطول أمطار غزيرة بالقرب من كاستامونو في تركيا 11 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، وفاة شخص واحد غرقا، جراء الفيضانات القوية التي ضربت مدينة إسطنبول.
إسطنبول - سبوتنيك. وذكرت قناة "إن تي في" التركية نقلا عن بيان صادر عن سلطات المحافظة، أن "شخصا لقي حتفه غرقا جراء الفيضانات في منطقة بشاك شهير".
تبحث فرق الإنقاذ عن أشخاص في مبنى مدمر ، في أديامان ، جنوب شرق تركيا ، الأربعاء 8 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
مصرع 13 شخصا بسبب الفيضانات في مناطق الزلزال جنوبي تركيا
15 مارس, 15:00 GMT
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر غرق شوارع إسطنبول جراء الفيضانات، التي سببت اختناقا مروريا في العديد من الشوارع الرئيسية، وأغلقت محطة المترو.
ويصاحب هطول الأمطار الغزيرة على إسطنبول رياح قوية تصل سرعتها إلى 10 أمتار في الثانية، بينما قال رئيس بلدية إسطنبول، إكرام إمام أوغلو، إن السلطات لم تتوقع هطول مثل هذه الكمية من الأمطار، مشيرا إلى أن هناك أكثر من ألفي شخص يعملون حاليا على معالجة التداعيات والآثار التي خلفتها الفيضانات.
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