https://sputnikarabic.ae/20230906/وفاة-شخص-جراء-فيضانات-قوية-تضرب-مدينة-إسطنبول-التركية-1080746690.html
وفاة شخص جراء فيضانات قوية تضرب مدينة إسطنبول التركية
وفاة شخص جراء فيضانات قوية تضرب مدينة إسطنبول التركية
أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، وفاة شخص واحد غرقا، جراء الفيضانات القوية التي ضربت مدينة إسطنبول. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T03:56+0000
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إسطنبول - سبوتنيك. وذكرت قناة "إن تي في" التركية نقلا عن بيان صادر عن سلطات المحافظة، أن "شخصا لقي حتفه غرقا جراء الفيضانات في منطقة بشاك شهير".وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر غرق شوارع إسطنبول جراء الفيضانات، التي سببت اختناقا مروريا في العديد من الشوارع الرئيسية، وأغلقت محطة المترو.ويصاحب هطول الأمطار الغزيرة على إسطنبول رياح قوية تصل سرعتها إلى 10 أمتار في الثانية، بينما قال رئيس بلدية إسطنبول، إكرام إمام أوغلو، إن السلطات لم تتوقع هطول مثل هذه الكمية من الأمطار، مشيرا إلى أن هناك أكثر من ألفي شخص يعملون حاليا على معالجة التداعيات والآثار التي خلفتها الفيضانات.
https://sputnikarabic.ae/20230315/مصرع-13-شخصا-بسبب-الفيضانات-في-مناطق-الزلزال-جنوبي-تركيا-1074776566.html
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أخبار تركيا اليوم, اسطنبول, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, اسطنبول, العالم, أخبار العالم الآن
وفاة شخص جراء فيضانات قوية تضرب مدينة إسطنبول التركية
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أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، وفاة شخص واحد غرقا، جراء الفيضانات القوية التي ضربت مدينة إسطنبول.
إسطنبول - سبوتنيك
. وذكرت قناة "إن تي في" التركية نقلا عن بيان صادر عن سلطات المحافظة، أن "شخصا لقي حتفه غرقا جراء الفيضانات في منطقة بشاك شهير".
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر غرق شوارع إسطنبول جراء الفيضانات، التي سببت اختناقا مروريا في العديد من الشوارع الرئيسية، وأغلقت محطة المترو.
ويصاحب هطول الأمطار الغزيرة على إسطنبول
رياح قوية تصل سرعتها إلى 10 أمتار في الثانية، بينما قال رئيس بلدية إسطنبول، إكرام إمام أوغلو، إن السلطات لم تتوقع هطول مثل هذه الكمية من الأمطار، مشيرا إلى أن هناك أكثر من ألفي شخص يعملون حاليا على معالجة التداعيات والآثار التي خلفتها الفيضانات.