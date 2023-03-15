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https://sputnikarabic.ae/20230315/مصرع-13-شخصا-بسبب-الفيضانات-في-مناطق-الزلزال-جنوبي-تركيا-1074776566.html
مصرع 13 شخصا بسبب الفيضانات في مناطق الزلزال جنوبي تركيا
مصرع 13 شخصا بسبب الفيضانات في مناطق الزلزال جنوبي تركيا
تسبب الفيضانات جنوبي تركيا، اليوم الأربعاء، في مصرع 13 شخصا على الأقل يعيشون في خيام وحاويات سكنية في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر، الشهر الماضي. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T15:00+0000
2023-03-15T15:00+0000
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وذكرت وسائل إعلام محلية أن المياه المندفعة التي حولت الشوارع لأنهار طينية جرفت العديد من الأشخاص، بحسب "فرانس برس".وضربت أمطار غزيرة المنطقة المنكوبة، في وقت متأخر يوم الثلاثاء، وتوقعت هيئة الأرصاد أن يستمر هطول الأمطار حتى وقت متأخر من اليوم الأربعاء.وقالت وسائل إعلام محلية إن الفيضانات قتلت 11 شخصا في مدينة شانلي أورفا على مسافة 50 كيلومترا شمال الحدود السورية.وذكرت التقارير أن شخصين آخرين قتلا في أديامان القريبة، أحدهما رضيع عمره عاما.وأظهرت الصور المياه وهي تجرف السيارات وتغمر المساكن المؤقتة التي أقيمت لضحايا الزلزال.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي أن خسائر تركيا جراء الزلزال بنحو 34 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230315/أمطار-غزيرة-وفيضانات-تجتاح-مناطق-في-تركيا-فيديو-1074757869.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار, العالم, أخبار المناخ في العالم
أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار, العالم, أخبار المناخ في العالم

مصرع 13 شخصا بسبب الفيضانات في مناطق الزلزال جنوبي تركيا

15:00 GMT 15.03.2023
© AP Photo / Emrah Gurelتبحث فرق الإنقاذ عن أشخاص في مبنى مدمر ، في أديامان ، جنوب شرق تركيا ، الأربعاء 8 فبراير 2023.
تبحث فرق الإنقاذ عن أشخاص في مبنى مدمر ، في أديامان ، جنوب شرق تركيا ، الأربعاء 8 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
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تسبب الفيضانات جنوبي تركيا، اليوم الأربعاء، في مصرع 13 شخصا على الأقل يعيشون في خيام وحاويات سكنية في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر، الشهر الماضي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المياه المندفعة التي حولت الشوارع لأنهار طينية جرفت العديد من الأشخاص، بحسب "فرانس برس".
منطقة أغرقتها الفيضانات في أعقاب هطول أمطار غزيرة بالقرب من كاستامونو في تركيا 11 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
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أمطار غزيرة وفيضانات تجتاح مناطق في تركيا... فيديو
09:12 GMT
وضربت أمطار غزيرة المنطقة المنكوبة، في وقت متأخر يوم الثلاثاء، وتوقعت هيئة الأرصاد أن يستمر هطول الأمطار حتى وقت متأخر من اليوم الأربعاء.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الفيضانات قتلت 11 شخصا في مدينة شانلي أورفا على مسافة 50 كيلومترا شمال الحدود السورية.
وذكرت التقارير أن شخصين آخرين قتلا في أديامان القريبة، أحدهما رضيع عمره عاما.
وأظهرت الصور المياه وهي تجرف السيارات وتغمر المساكن المؤقتة التي أقيمت لضحايا الزلزال.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي أن خسائر تركيا جراء الزلزال بنحو 34 مليار دولار.
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