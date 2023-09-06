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https://sputnikarabic.ae/20230906/وفد-صيني-برئاسة-نائب-رئيس-الوزراء-يزور-كوريا-الشمالية-للمشاركة-بذكرى-تأسيس-البلاد-1080771290.html
وفد صيني برئاسة نائب رئيس الوزراء يزور كوريا الشمالية
وفد صيني برئاسة نائب رئيس الوزراء يزور كوريا الشمالية
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، بأن وفدا من الحزب الشيوعي والحكومة الصينية برئاسة نائب رئيس الوزراء، ليو قوه تشونغ، سيزور كوريا... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T23:50+0000
2023-09-06T23:50+0000
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موسكو- سبوتنيك. وتأتي الزيارة بدعوة من اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية وحكومته وفقا للوكالة.وتحتفل كوريا الشمالية بيوم تأسيسها في التاسع من سبتمبر/ أيلول، وتحل هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للمناسبة.
https://sputnikarabic.ae/20230728/صحيفة-تحالف-روسيا-المرعب-مع-الصين-وكوريا-الشمالية-ستكون-له-عواقب-وخيمة-1079493967.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

وفد صيني برئاسة نائب رئيس الوزراء يزور كوريا الشمالية

23:50 GMT 06.09.2023
© AFP 2023 / STRالجيش الكوري الشمالي يشارك في عرض عسكري بمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية
الجيش الكوري الشمالي يشارك في عرض عسكري بمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© AFP 2023 / STR
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أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، بأن وفدا من الحزب الشيوعي والحكومة الصينية برئاسة نائب رئيس الوزراء، ليو قوه تشونغ، سيزور كوريا الشمالية للمشاركة في الاحتفال بيوم تأسيس البلاد.
موسكو- سبوتنيك. وتأتي الزيارة بدعوة من اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية وحكومته وفقا للوكالة.
العرض العسكري في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
صحيفة: تحالف روسيا "المرعب" مع الصين وكوريا الشمالية ستكون له عواقب وخيمة
28 يوليو, 07:31 GMT
وتحتفل كوريا الشمالية بيوم تأسيسها في التاسع من سبتمبر/ أيلول، وتحل هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للمناسبة.
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Военнослужащий группы поисково-спасательной службы во время занятий по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:25 GMT
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