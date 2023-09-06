https://sputnikarabic.ae/20230906/وفد-صيني-برئاسة-نائب-رئيس-الوزراء-يزور-كوريا-الشمالية-للمشاركة-بذكرى-تأسيس-البلاد-1080771290.html
وفد صيني برئاسة نائب رئيس الوزراء يزور كوريا الشمالية
وفد صيني برئاسة نائب رئيس الوزراء يزور كوريا الشمالية
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، بأن وفدا من الحزب الشيوعي والحكومة الصينية برئاسة نائب رئيس الوزراء، ليو قوه تشونغ، سيزور كوريا... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T23:50+0000
2023-09-06T23:50+0000
2023-09-06T23:50+0000
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موسكو- سبوتنيك. وتأتي الزيارة بدعوة من اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية وحكومته وفقا للوكالة.وتحتفل كوريا الشمالية بيوم تأسيسها في التاسع من سبتمبر/ أيلول، وتحل هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للمناسبة.
https://sputnikarabic.ae/20230728/صحيفة-تحالف-روسيا-المرعب-مع-الصين-وكوريا-الشمالية-ستكون-له-عواقب-وخيمة-1079493967.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
وفد صيني برئاسة نائب رئيس الوزراء يزور كوريا الشمالية
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أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، بأن وفدا من الحزب الشيوعي والحكومة الصينية برئاسة نائب رئيس الوزراء، ليو قوه تشونغ، سيزور كوريا الشمالية للمشاركة في الاحتفال بيوم تأسيس البلاد.