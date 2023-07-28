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https://sputnikarabic.ae/20230728/صحيفة-تحالف-روسيا-المرعب-مع-الصين-وكوريا-الشمالية-ستكون-له-عواقب-وخيمة-1079493967.html
صحيفة: تحالف روسيا "المرعب" مع الصين وكوريا الشمالية ستكون له عواقب وخيمة
صحيفة: تحالف روسيا "المرعب" مع الصين وكوريا الشمالية ستكون له عواقب وخيمة
ذكرت صحيفة بريطانية، نقلاً عن محللين، أن تشكيل تحالف بين روسيا والصين وكوريا الشمالية قد يكون له عواقب وخيمة على الغرب. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T07:31+0000
2023-07-28T07:31+0000
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وقال المحللون: "تحالف روسيا المرعب مع الصين وكوريا الشمالية ستكون له عواقب وخيمة".ونقلت صحيفة "ديلي إكسبرس" عن المحللين قولهم، إن "التحرك السياسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث سيسمح لها بمساعدة بعضها بعضا في بناء القدرات العسكرية وتعزيز التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يثير قلق الحكومات الغربية".ووصل وزير الدفاع الروسي، يوم الثلاثاء، على رأس وفد عسكري إلى بيونغ يانغ للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السبعين في انتصار كوريا الشمالية بالحرب الكورية التي جرت بين عامي 1950 و1953.والتقى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في أثناء زيارته لبيونغ يانغ، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وتم تبادلا وجهات النظر بشأن الأمن العالمي والإقليمي.وتحيي بيونغ يانغ اليوم، الذكرى الـ 70 لتوقيع اتفاقية الهدنة الكورية في 27 يوليو/ تموز 1953، التي أنهت المعارك، ويحتفل بها في الشمال باعتبارها يوم النصر.وفي وقت سابق، قال وانغ يي، رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية، إن العلاقات بين روسيا والصين صمدت وسط التغيرات الدولية الكبرى وأصبحت أكثر نضوجًا.
https://sputnikarabic.ae/20230727/كيم-جونغ-أون-يستعرض-مع-وزير-الدفاع-الروسي-أحدث-أسلحة-كوريا-الشمالية--1079440253.html
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روسيا, العالم, الصين, كوريا الشمالية
روسيا, العالم, الصين, كوريا الشمالية

صحيفة: تحالف روسيا "المرعب" مع الصين وكوريا الشمالية ستكون له عواقب وخيمة

07:31 GMT 28.07.2023
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العرض العسكري في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
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ذكرت صحيفة بريطانية، نقلاً عن محللين، أن تشكيل تحالف بين روسيا والصين وكوريا الشمالية قد يكون له عواقب وخيمة على الغرب.
وقال المحللون: "تحالف روسيا المرعب مع الصين وكوريا الشمالية ستكون له عواقب وخيمة".
ونقلت صحيفة "ديلي إكسبرس" عن المحللين قولهم، إن "التحرك السياسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث سيسمح لها بمساعدة بعضها بعضا في بناء القدرات العسكرية وتعزيز التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يثير قلق الحكومات الغربية".
ووصل وزير الدفاع الروسي، يوم الثلاثاء، على رأس وفد عسكري إلى بيونغ يانغ للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السبعين في انتصار كوريا الشمالية بالحرب الكورية التي جرت بين عامي 1950 و1953.
والتقى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في أثناء زيارته لبيونغ يانغ، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وتم تبادلا وجهات النظر بشأن الأمن العالمي والإقليمي.
الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون اونغ، - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
كيم جونغ أون يستعرض مع وزير الدفاع الروسي أحدث أسلحة كوريا الشمالية
أمس, 03:06 GMT
وتحيي بيونغ يانغ اليوم، الذكرى الـ 70 لتوقيع اتفاقية الهدنة الكورية في 27 يوليو/ تموز 1953، التي أنهت المعارك، ويحتفل بها في الشمال باعتبارها يوم النصر.
وفي وقت سابق، قال وانغ يي، رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية، إن العلاقات بين روسيا والصين صمدت وسط التغيرات الدولية الكبرى وأصبحت أكثر نضوجًا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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