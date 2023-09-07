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إعلام: دورية إسرائيلية تلقي قنابل حارقة جنوب لبنان
إعلام: دورية إسرائيلية تلقي قنابل حارقة جنوب لبنان
ألقت دورية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، قنابل حارقة باتجاه بلدة ميس الجبل جنوب لبنان. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T23:16+0000
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بيروت - سبوتنيك. وبحسب ما أفادت المعلومات التي نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من جيبين عسكريين ترجل منها عدد من جنود المشاة، أقدموا على رمي قنابل حارقة باتجاه خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون عند محلة الكروم الشراقي جنوب لبنان، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حريق في المحلة المذكورة.وأوضحت المعلومات، أنه "لدى حضور آلية من الدفاع المدني لإطفاء الحريق قام جنود العدو بإطلاق النار في الهواء إرهابا لمنع فريق الدفاع المدني من إطفاء الحريق".وفي السياق تم الإعلان عن انفجار لغمين أرضيين من مخلفات الجيش الإسرائيلي مزروعة في المنطقة جراء الحريق.هذا وكانت الوكالة الوطنية الرسمية اللبنانية للإعلام، أفادت في وقت سابق، أن القوات الإسرائيلية زادت وتيرة انتهاكاتها للخط الأزرق في عدد من النقاط المحاذية لبلدات في جنوب لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20230907/إعلام-اشتباكات-بين-فتح-ومجموعات-مسلحة-في-عين-الحلوة-جنوبي-لبنان-1080801247.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, قنابل, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, قنابل, العالم العربي

إعلام: دورية إسرائيلية تلقي قنابل حارقة جنوب لبنان

23:16 GMT 07.09.2023
© AFP 2023 / Joseph Eidعلم وطني لبناني يرفرف على سياج من الأسلاك الشائكة وجدار قيد الإنشاء يحدد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بالقرب من قرية كفرشوبا جنوب لبنان في 21 يوليو 2023.
علم وطني لبناني يرفرف على سياج من الأسلاك الشائكة وجدار قيد الإنشاء يحدد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بالقرب من قرية كفرشوبا جنوب لبنان في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AFP 2023 / Joseph Eid
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ألقت دورية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، قنابل حارقة باتجاه بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.
بيروت - سبوتنيك. وبحسب ما أفادت المعلومات التي نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من جيبين عسكريين ترجل منها عدد من جنود المشاة، أقدموا على رمي قنابل حارقة باتجاه خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون عند محلة الكروم الشراقي جنوب لبنان، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حريق في المحلة المذكورة.
وأوضحت المعلومات، أنه "لدى حضور آلية من الدفاع المدني لإطفاء الحريق قام جنود العدو بإطلاق النار في الهواء إرهابا لمنع فريق الدفاع المدني من إطفاء الحريق".
اشتباكات في مخيم عين الحلوة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
إعلام: اشتباكات بين "فتح" ومجموعات مسلحة في "عين الحلوة" جنوبي لبنان
20:43 GMT
وفي السياق تم الإعلان عن انفجار لغمين أرضيين من مخلفات الجيش الإسرائيلي مزروعة في المنطقة جراء الحريق.
هذا وكانت الوكالة الوطنية الرسمية اللبنانية للإعلام، أفادت في وقت سابق، أن القوات الإسرائيلية زادت وتيرة انتهاكاتها للخط الأزرق في عدد من النقاط المحاذية لبلدات في جنوب لبنان.
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