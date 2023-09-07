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الادعاء الأمريكي يطلب إعادة قضية هانتر بايدن إلى المحكمة
الادعاء الأمريكي يطلب إعادة قضية هانتر بايدن إلى المحكمة
طالب الادعاء الأمريكي، يوم الأربعاء، بإعادة قضية هانتر نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى المحكمة قبل نهاية الشهر الجاري. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T00:51+0000
2023-09-07T00:51+0000
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وجاء في إشعار النيابة العامة الموجه إلى المحكمة في ولاية "ديلاوير" الأمريكية إنه وفقًا للقانون، يجب أن يتم إعادة القرار الاتهامي إلى هيئة المحلفين الكبرى قبل 29 سبتمبر/أيلول.ووفقًا لمكتب المدعي الخاص ديفيد فيس: "تتوقع الحكومة إعادة القرار الاتهامي في هذه القضية قبل هذا التاريخ المحدد".يتعرض هانتر بايدن لتوجيه اتهامات ضده، ويواجه تهمتين بعدم الدفع العمد للضرائب. ووفقًا للبيانات الرسمية، لم يسدد أكثر من 100 ألف دولار في عامي 2017 و2018، وهو ما يهدد بعقوبة تصل إلى 12 شهرًا في السجن لكل من هذه التهم.وتم توجيه تهمة منفصلة أيضًا لهانتر بايدن، وفقًا لهذه التهمة، كان يمتلك مسدسًا من طراز "كولت" في عام 2018 وهو يعلم أنه يستخدم مواد محظورة، وهذا ينتهك أيضًا القانون ويهدد بعقوبة تصل إلى عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.وقد توصل هانتر بايدن إلى اتفاق مع التحقيق بشأن تهم عدم الدفع العمد للضرائب، وكذلك وافق على إجراءات قانونية قبل المحكمة في إطار القضية المتعلقة بحيازة السلاح غير القانونية، مما يتيح له إسقاط هذه التهمة من سجله القانوني مع مرور الوقت إذا انتهى من برنامج إعادة التأهيل بنجاح.
https://sputnikarabic.ae/20230818/بايدن-عن-تعيين-مستشار-خاص-في-التحقيق-بأنشطة-نجله-هانتر-الأمر-متروك-لوزارة-العدل-1080210308.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الادعاء الأمريكي يطلب إعادة قضية هانتر بايدن إلى المحكمة

00:51 GMT 07.09.2023
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع نجله هانتر
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع نجله هانتر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMM
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طالب الادعاء الأمريكي، يوم الأربعاء، بإعادة قضية هانتر نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى المحكمة قبل نهاية الشهر الجاري.
وجاء في إشعار النيابة العامة الموجه إلى المحكمة في ولاية "ديلاوير" الأمريكية إنه وفقًا للقانون، يجب أن يتم إعادة القرار الاتهامي إلى هيئة المحلفين الكبرى قبل 29 سبتمبر/أيلول.
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ووفقًا لمكتب المدعي الخاص ديفيد فيس: "تتوقع الحكومة إعادة القرار الاتهامي في هذه القضية قبل هذا التاريخ المحدد".
يتعرض هانتر بايدن لتوجيه اتهامات ضده، ويواجه تهمتين بعدم الدفع العمد للضرائب. ووفقًا للبيانات الرسمية، لم يسدد أكثر من 100 ألف دولار في عامي 2017 و2018، وهو ما يهدد بعقوبة تصل إلى 12 شهرًا في السجن لكل من هذه التهم.
وتم توجيه تهمة منفصلة أيضًا لهانتر بايدن، وفقًا لهذه التهمة، كان يمتلك مسدسًا من طراز "كولت" في عام 2018 وهو يعلم أنه يستخدم مواد محظورة، وهذا ينتهك أيضًا القانون ويهدد بعقوبة تصل إلى عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.
وقد توصل هانتر بايدن إلى اتفاق مع التحقيق بشأن تهم عدم الدفع العمد للضرائب، وكذلك وافق على إجراءات قانونية قبل المحكمة في إطار القضية المتعلقة بحيازة السلاح غير القانونية، مما يتيح له إسقاط هذه التهمة من سجله القانوني مع مرور الوقت إذا انتهى من برنامج إعادة التأهيل بنجاح.
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