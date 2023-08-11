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https://sputnikarabic.ae/20230811/العدل-الأمريكية-تصعد-تحقيقاتها-مع-نجل-بايدن-وتعين-مستشارا-خاصا-في-قضيته-1079993030.html
العدل الأمريكية تصعد تحقيقاتها مع نجل بايدن وتعين مستشارا خاصا في قضيته
العدل الأمريكية تصعد تحقيقاتها مع نجل بايدن وتعين مستشارا خاصا في قضيته
صعدت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، من مستوى تحقيقاتها مع هانتر بايدن، نجل الرئيس ‏الأمريكي، جو بايدن، وأعلنت عن تعيين مستشار خاص في القضية التي تتناول... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T18:09+0000
2023-08-11T18:09+0000
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وقال المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، في بيان رسمي، إنه قرر تعيين المدعي الفيدرالي لولاية ديلاوير، ديفيد فايس، كمستشار خاص، والذي حقق مؤخرا مع هانتر بايدن بشأن تهم الضرائب والأسلحة، في قضية لا تزال مفتوحة.وأوضح جارلاند أن فايس طلب منه تعيينه كمستشار خاص في قضية هانتر بايدن، "لكي يتمكن من متابعة تحقيقه على نطاق أوسع".وقال جارلاند: "عند النظر في الطلب المقدّم من ديفيد فايس، وكذلك الظروف الاستثنائية المتعلقة بهذا الأمر، خلصت إلى أنه من المصلحة العامة تعيينه كمستشار خاص".وأضاف أنوخضع هانتر بايدن للتحقيق في الكونغرس الأمريكي، بشأن الصفقات التجارية التي أبرمها في الصين وأوكرانيا وأماكن أخرى، أثناء وبعد فترة عمل والده كنائب للرئيس الأمريكي، في الفترة من 2009 وحتى عام 2017.ويزعم معارضو جو بايدن، من الحزب الجمهوري، أنه استغل منصبه السياسي لمساعدة ابنه، وهو ادعاء ينفيه بايدن.ويأتي تعيين وزارة العدل لمستشار خاص في قضية نجل بايدن، في الوقت الذي يرشح فيه الرئيس الأمريكي نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024، أمام منافس محتمل، وهو سلفه، دونالد ترامب، الذي يواجه هو الآخر اتهامات بارتكاب جرائم جنائية، وذلك في تحقيق يجريه مستشار خاص آخر بوزارة العدل الأمريكية، هو جاك سميث.
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

العدل الأمريكية تصعد تحقيقاتها مع نجل بايدن وتعين مستشارا خاصا في قضيته

18:09 GMT 11.08.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء رسمي بالبيت الأبيض، واشنطن، 22 يونيو/ حزيران 2023
هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء رسمي بالبيت الأبيض، واشنطن، 22 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء رسمي بالبيت الأبيض، واشنطن، 22 يونيو/ حزيران 2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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صعدت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، من مستوى تحقيقاتها مع هانتر بايدن، نجل الرئيس ‏الأمريكي، جو بايدن، وأعلنت عن تعيين مستشار خاص في القضية التي تتناول مشاركته في صفقات ‏تجارية غير مشروعة خارج البلاد.‏
وقال المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، في بيان رسمي، إنه قرر تعيين المدعي الفيدرالي لولاية ديلاوير، ديفيد فايس، كمستشار خاص، والذي حقق مؤخرا مع هانتر بايدن بشأن تهم الضرائب والأسلحة، في قضية لا تزال مفتوحة.
وأوضح جارلاند أن فايس طلب منه تعيينه كمستشار خاص في قضية هانتر بايدن، "لكي يتمكن من متابعة تحقيقه على نطاق أوسع".
وقال جارلاند: "عند النظر في الطلب المقدّم من ديفيد فايس، وكذلك الظروف الاستثنائية المتعلقة بهذا الأمر، خلصت إلى أنه من المصلحة العامة تعيينه كمستشار خاص".
وأضاف أن
"تعيين فايس يؤكد مجددا أنه يتمتع بالسلطة التي يحتاجها لإجراء تحقيق شامل، والاستمرار في اتخاذ الخطوات التي يراها مناسبة بشكل مستقل بناء على الحقائق والقانون".
وخضع هانتر بايدن للتحقيق في الكونغرس الأمريكي، بشأن الصفقات التجارية التي أبرمها في الصين وأوكرانيا وأماكن أخرى، أثناء وبعد فترة عمل والده كنائب للرئيس الأمريكي، في الفترة من 2009 وحتى عام 2017.
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ويزعم معارضو جو بايدن، من الحزب الجمهوري، أنه استغل منصبه السياسي لمساعدة ابنه، وهو ادعاء ينفيه بايدن.
ويأتي تعيين وزارة العدل لمستشار خاص في قضية نجل بايدن، في الوقت الذي يرشح فيه الرئيس الأمريكي نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024، أمام منافس محتمل، وهو سلفه، دونالد ترامب، الذي يواجه هو الآخر اتهامات بارتكاب جرائم جنائية، وذلك في تحقيق يجريه مستشار خاص آخر بوزارة العدل الأمريكية، هو جاك سميث.
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