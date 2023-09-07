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الجيش الأمريكي يفشل بتجربة صاروخ فرط صوتي
الجيش الأمريكي يفشل بتجربة صاروخ فرط صوتي
كتبت صحيفة بأن البنتاغون لم يتمكن، يوم الأربعاء، من اختبار تكنولوجيا تفوق سرعتها سرعة الصوت بناء على نتائج التفتيش قبل الرحلة، وكان من المفترض أن يكون هذا أول... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T08:31+0000
2023-09-07T08:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
صاروخ باليتسي
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وقال البنتاغون في بيان إن "الوكالة خططت لإجراء اختبار في ميناء كيب كانافيرال الفضائي في فلوريدا لتطوير تقنيات تفوق سرعتها سرعة الصوت، ولكن نتيجة لفحوصات ما قبل الرحلة، لم يتم إجراء الاختبار".وكتبت الصحيفة: "ألغت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، اختبارا كان من المفترض أن يكون أول صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت للجيش في ترسانتها، وهي انتكاسة، إذ تتطلع الولايات المتحدة إلى اللحاق بالصين للحصول على سلاح حاسم في المستقبل".وبحسب ما ذكرت صحيفة "بلومبرغ"، "لم يتم تحديد السبب الذي أدى إلى إلغاء الاختبار".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم "البنتاغون"، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة تعتزم، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، إجراء اختبارات تجريبية لصاروخها الباليستي العابر للقارات من طراز "مينيتمان 3".وبين رايدر أيضًا أن الجانب الأمريكي أخطر موسكو مسبقًا بنيته اختبار صاروخه الباليستي، كجزء من الاتفاقيات الثنائية التي تربط الولايات المتحدة وروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230905/أمريكا-تخطر-روسيا-باختبار-صاروخ-جديد-عابر-للقارات-1080741835.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, صاروخ باليتسي
الولايات المتحدة الأمريكية, صاروخ باليتسي

الجيش الأمريكي يفشل بتجربة صاروخ فرط صوتي

08:31 GMT 07.09.2023
© AFP 2023 / VANO SHLAMOVالجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AFP 2023 / VANO SHLAMOV
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كتبت صحيفة بأن البنتاغون لم يتمكن، يوم الأربعاء، من اختبار تكنولوجيا تفوق سرعتها سرعة الصوت بناء على نتائج التفتيش قبل الرحلة، وكان من المفترض أن يكون هذا أول صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت للجيش في ترسانته.
وقال البنتاغون في بيان إن "الوكالة خططت لإجراء اختبار في ميناء كيب كانافيرال الفضائي في فلوريدا لتطوير تقنيات تفوق سرعتها سرعة الصوت، ولكن نتيجة لفحوصات ما قبل الرحلة، لم يتم إجراء الاختبار".
وكتبت الصحيفة: "ألغت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، اختبارا كان من المفترض أن يكون أول صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت للجيش في ترسانتها، وهي انتكاسة، إذ تتطلع الولايات المتحدة إلى اللحاق بالصين للحصول على سلاح حاسم في المستقبل".
وبحسب ما ذكرت صحيفة "بلومبرغ"، "لم يتم تحديد السبب الذي أدى إلى إلغاء الاختبار".
صاروخ أمريكي من طراز بيرشينغ 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
أمريكا تخطر روسيا باختبار صاروخ جديد عابر للقارات
5 سبتمبر, 18:51 GMT
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم "البنتاغون"، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة تعتزم، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، إجراء اختبارات تجريبية لصاروخها الباليستي العابر للقارات من طراز "مينيتمان 3".
وبين رايدر أيضًا أن الجانب الأمريكي أخطر موسكو مسبقًا بنيته اختبار صاروخه الباليستي، كجزء من الاتفاقيات الثنائية التي تربط الولايات المتحدة وروسيا.
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