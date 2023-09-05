https://sputnikarabic.ae/20230905/أمريكا-تخطر-روسيا-باختبار-صاروخ-جديد-عابر-للقارات-1080741835.html
أمريكا تخطر روسيا باختبار صاروخ جديد عابر للقارات
أمريكا تخطر روسيا باختبار صاروخ جديد عابر للقارات
أعلن المتحدث باسم "البنتاغون"، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة تعتزم، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، إجراء اختبارات تجريبية لصاروخها الباليستي العابر للقارات من... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T18:51+0000
2023-09-05T18:51+0000
2023-09-05T18:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وبيّن رايدر، خلال مؤتمر صحفي، أنه "سيتم إطلاق الصاروخ من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا غربي البلاد".وقال رايدر: "من المقرر إطلاق الاختبار من الساعة 23:47 يوم 5 سبتمبر (أيلول) (9:47 بتوقيت موسكو يوم 6 سبتمبر) إلى الساعة 05:47 يوم 6 سبتمبر (15:17 بتوقيت موسكو)، والغرض من اختبار الإطلاق للصاروخ هو إثبات الجاهزية".وبين رايدر أيضًا أن الجانب الأمريكي أخطر موسكو مسبقًا بنيته اختبار صاروخه الباليستي، كجزء من الاتفاقيات الثنائية التي تربط الولايات المتحدة وروسيا.وأعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، في 1 سبتمبر، أن نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات" وُضع في حالة التأهب.وقال بوريسوف، خلال ماراثون "شارك معرفتك": "تم وضع مجمع "سارمات" الاستراتيجي في حالة الخدمة القتالية".
https://sputnikarabic.ae/20230902/صحيفة-أمريكية-سارمات-الروسي-قادر-على-تدمير-مناطق-أكبر-من-ولاية-تكساس-1080638528.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
أمريكا تخطر روسيا باختبار صاروخ جديد عابر للقارات
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أعلن المتحدث باسم "البنتاغون"، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة تعتزم، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، إجراء اختبارات تجريبية لصاروخها الباليستي العابر للقارات من طراز "مينيتمان 3".
وبيّن رايدر، خلال مؤتمر صحفي، أنه "سيتم إطلاق الصاروخ من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا غربي البلاد".
وقال رايدر: "من المقرر إطلاق الاختبار من الساعة 23:47 يوم 5 سبتمبر (أيلول) (9:47 بتوقيت موسكو يوم 6 سبتمبر) إلى الساعة 05:47 يوم 6 سبتمبر (15:17 بتوقيت موسكو)، والغرض من اختبار الإطلاق للصاروخ هو إثبات الجاهزية".
إن هذا الاختبار ذو طبيعة مسبقة التخطيط (غير طارئة)، وقد تم التخطيط له منذ عدة سنوات.
وبين رايدر أيضًا أن الجانب الأمريكي أخطر موسكو مسبقًا بنيته اختبار صاروخه الباليستي، كجزء من الاتفاقيات الثنائية التي تربط الولايات المتحدة وروسيا.
وأعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، في 1 سبتمبر، أن نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات" وُضع في حالة التأهب.
وقال بوريسوف،
خلال ماراثون "شارك معرفتك": "تم وضع مجمع "سارمات" الاستراتيجي في حالة الخدمة القتالية".