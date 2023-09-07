https://sputnikarabic.ae/20230907/بعد-ضبط-كميات-هائلة-مكافحة-المخدرات-السعودية-تقول-إن-المملكة-مستهدفة-في-أمنها-وأبنائها-1080791900.html

بعد ضبط كميات هائلة... "مكافحة المخدرات" السعودية تقول إن المملكة مستهدفة في أمنها وأبنائها

بعد ضبط كميات هائلة... "مكافحة المخدرات" السعودية تقول إن المملكة مستهدفة في أمنها وأبنائها

صرّح الرائد مروان الحازمي، المتحدث باسم جهاز مكافحة المخدرات في السعودية، اليوم الخميس، بأن قضايا ضبط كميات من المخدرات تؤكد أن المملكة مستهدفة من حيث أمنها... 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T13:42+0000

2023-09-07T13:42+0000

2023-09-07T13:42+0000

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ونقلت صحيفة "عاجل"، عن الحازمي، قوله بأن "رجال الأمن في جميع قطاعاتهم الأمنية، يتصدون لهذا الاستهداف بحزم وقوة"، معربا عن تقديره لـ"دور المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن عمليات تهريب المخدرات التي أسفرت عن إحباط العديد من العمليات"، بحسب الصحيفة.وتواصل السعودية، التي تعد صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي وواحدة من أكبر البلدان المتعرضة لموجات تهريب مخدر "الكبتاغون" في الشرق الأوسط، حملتها الكبيرة ضد المخدرات، منذ نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، وخلال تلك الحملة، تم قتل أحد رجال الأمن السعوديين في عمليات مداهمة ومطاردة لتجار المخدرات، وتم اعتقال عدد كبير من المروجين والمتعاطين، وتأتي هذه الحملة بعد استئناف الجهود الرامية لمكافحة المخدرات في المملكة.يذكر أن حرس الحدود السعودي، كان قد أحبط محاولات تهريب نحو 36 طنا من نبات القات المخدر و1.5 طن من مادة الحشيش المخدر.من جانبه، أكد العقيد مسفر القريني، أن "الدوريات البرية لحرس الحدود ألقت القبض على المتورطين في تهريب هذه المواد المخدرة"، لافتا إلى أنه "جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص".

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https://sputnikarabic.ae/20221230/السلطات-السعودية-تحبط-محاولتي-تهريب-قرابة-3-ملايين-قرص-من-الكبتاغون-داخل-كابلات-كهربائية-فيديو-1071763257.html

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