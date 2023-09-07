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https://sputnikarabic.ae/20230907/تقارير-أمريكية-من-أجل-هزيمة-الصين-اقتصاديا-مهمة-مبيعات-أكثر-صعوبة-لبايدن-في-قمة-العشرين--1080796311.html
تقارير أمريكية: من أجل هزيمة الصين اقتصاديا... مهمة مبيعات أكثر صعوبة لبايدن في "قمة العشرين"
تقارير أمريكية: من أجل هزيمة الصين اقتصاديا... مهمة مبيعات أكثر صعوبة لبايدن في "قمة العشرين"
كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يسافر إلى الفناء الخلفي لبكين، من أجل الإعلان عن أحدث تصريحاته، بأن التحالف العالمي الذي تقوده... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T15:17+0000
2023-09-07T15:20+0000
مجموعة العشرين
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العالم
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ويتوجه بايدن إلى قمة "مجموعة العشرين" في نيودلهي الهندية، الأسبوع المقبل، للتحدث عن المؤسسات المتعددة الأطراف للدول النامية، ثم سيسافر بعد ذلك إلى فيتنام، لتعزيز العلاقات رسميا مع دولة شيوعية، تخشى بشكل متزايد من العدوان الصيني، وتشعر بالامتنان للمكاسب الاقتصادية غير المتوقعة من الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وفقا لما أوردته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.وتابعت الصحيفة أن "رحلة بايدن، عالية المخاطر إلى آسيا، تهدف إلى تعزيز مكانة أمريكا في المنطقة، ودعم محاولته إنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد، كما أنها تعكس الجهود الرامية إلى تقليص ريادة الصين، من أجل النفوذ المالي العالمي".وأشارت الصحيفة إلى أنه "خلال حضوره "مجموعة العشرين" وزيارته فيتنام، سيبيع بايدن، الشراكات الأمريكية، وكل ذلك على حساب الصين".وأضافت الصحيفة أنه وتخوض فيتنام، نزاعا مستمرا مع الصين، منذ سنوات، حول من سيسيطر على أجزاء من بحر الصين الجنوبي، ففي الأسبوع الماضي، أطلقت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني، مدفع مياه على قارب صيد فيتنامي، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية، أخيرا، أن الصين تبني مطارا على جزيرة تقول هانوي، إنها أرض فيتنامية.وفي الوقت ذاته، تجني فيتنام، فوائد من التعريفات الجمركية وضوابط التصدير، التي تفرضها أمريكا على الصناعة الصينية، وقد دفع ذلك الشركات الأمريكية إلى نقل أعمالها إلى فيتنام، التي لديها مصلحة راسخة في تحديد وتحسين علاقتها مع الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230809/بايدن-يعتزم-زيارة-فيتنام-لتعزيز-العلاقات-وسط-تصاعد-التوترات-مع-الصين-1079897180.html
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مجموعة العشرين, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم
مجموعة العشرين, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم

تقارير أمريكية: من أجل هزيمة الصين اقتصاديا... مهمة مبيعات أكثر صعوبة لبايدن في "قمة العشرين"

15:17 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 15:20 GMT 07.09.2023)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يسافر إلى الفناء الخلفي لبكين، من أجل الإعلان عن أحدث تصريحاته، بأن التحالف العالمي الذي تقوده بلاده الـ"ناتو"، هو رهان أكثر أمانا لدول العالم من الصين.
ويتوجه بايدن إلى قمة "مجموعة العشرين" في نيودلهي الهندية، الأسبوع المقبل، للتحدث عن المؤسسات المتعددة الأطراف للدول النامية، ثم سيسافر بعد ذلك إلى فيتنام، لتعزيز العلاقات رسميا مع دولة شيوعية، تخشى بشكل متزايد من العدوان الصيني، وتشعر بالامتنان للمكاسب الاقتصادية غير المتوقعة من الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وفقا لما أوردته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
وتابعت الصحيفة أن "رحلة بايدن، عالية المخاطر إلى آسيا، تهدف إلى تعزيز مكانة أمريكا في المنطقة، ودعم محاولته إنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد، كما أنها تعكس الجهود الرامية إلى تقليص ريادة الصين، من أجل النفوذ المالي العالمي".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "خلال حضوره "مجموعة العشرين" وزيارته فيتنام، سيبيع بايدن، الشراكات الأمريكية، وكل ذلك على حساب الصين".
وأضافت الصحيفة أنه

كثيرا ما يتردد صدى هذه الرسائل في التجمعات الودية بين حلف شمال الأطلسي وحلفاء "مجموعة السبع"، إلا أنها ستكون "مهمة مبيعات أكثر صعوبة" بالنسبة لبايدن في "مجموعة العشرين".

الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
بايدن يعتزم زيارة فيتنام لتعزيز العلاقات وسط تصاعد التوترات مع الصين
9 أغسطس, 02:45 GMT
وتخوض فيتنام، نزاعا مستمرا مع الصين، منذ سنوات، حول من سيسيطر على أجزاء من بحر الصين الجنوبي، ففي الأسبوع الماضي، أطلقت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني، مدفع مياه على قارب صيد فيتنامي، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية، أخيرا، أن الصين تبني مطارا على جزيرة تقول هانوي، إنها أرض فيتنامية.
وفي الوقت ذاته، تجني فيتنام، فوائد من التعريفات الجمركية وضوابط التصدير، التي تفرضها أمريكا على الصناعة الصينية، وقد دفع ذلك الشركات الأمريكية إلى نقل أعمالها إلى فيتنام، التي لديها مصلحة راسخة في تحديد وتحسين علاقتها مع الولايات المتحدة.
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