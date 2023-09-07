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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/حزب-هولندي-يصدر-إدانة-بشأن-القرار-الأمريكي-بتزويد-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-1080797191.html
حزب هولندي يدين القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب
حزب هولندي يدين القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب
أعلن زعيم حزب "المنتدى الهولندي من أجل الديمقراطية"، تيري بودي، أن أمريكا، بقرارها تزويد أوكرانيا، بذخيرة اليورانيوم المنضب تخطو في طريق التصعيد النووي. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T16:13+0000
2023-09-07T16:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب بودي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد بريطانيا شرعت الولايات المتحدة الأمريكية، أيضًا في السير على طريق التصعيد النووي، وستقوم البلاد بتزويد أوكرانيا، بالذخيرة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب".كما أشار السياسي الهولندي أنه "سيتم استخدام هذه الذخائر ضد روسيا، في حين أن بريطانيا وأمريكا، ستراقبان من مسافة آمنة، بينما تصبح الحرب في القارة الأوروبية أكثر فتكًا".وتابع بودي، بالقول، "لدي الكثير من الأسئلة في هذا الصدد، من المستفيد من هذا؟، من الذي تتم متابعة مصالحه هنا؟، وماذا سيكون موقف هولندا؟، هل سننتظر بصمت حتى يخرج الوضع عن السيطرة؟، هولندا هل ستخطو خطوة أخرى نحو التحريض على الحرب؟"، داعيًا إلى وقف إراقة الدماء وبدء محادثات السلام، بحسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20230907/كل-ما-هو-محرم-دوليا-يرسل-لأوكرانيا-أمريكا-تسلم-قذائف-اليورانيوم-المنضب-لكييف-1080782474.html
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العالم
العالم

حزب هولندي يدين القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب

16:13 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 16:31 GMT 07.09.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلن زعيم حزب "المنتدى الهولندي من أجل الديمقراطية"، تيري بودي، أن أمريكا، بقرارها تزويد أوكرانيا، بذخيرة اليورانيوم المنضب تخطو في طريق التصعيد النووي.
وكتب بودي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد بريطانيا شرعت الولايات المتحدة الأمريكية، أيضًا في السير على طريق التصعيد النووي، وستقوم البلاد بتزويد أوكرانيا، بالذخيرة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب".
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"كل ما هو محرم دوليا يرسل لأوكرانيا"... أمريكا تسلم قذائف اليورانيوم المنضب لكييف
10:52 GMT
كما أشار السياسي الهولندي أنه "سيتم استخدام هذه الذخائر ضد روسيا، في حين أن بريطانيا وأمريكا، ستراقبان من مسافة آمنة، بينما تصبح الحرب في القارة الأوروبية أكثر فتكًا".
وتابع بودي، بالقول، "لدي الكثير من الأسئلة في هذا الصدد، من المستفيد من هذا؟، من الذي تتم متابعة مصالحه هنا؟، وماذا سيكون موقف هولندا؟، هل سننتظر بصمت حتى يخرج الوضع عن السيطرة؟، هولندا هل ستخطو خطوة أخرى نحو التحريض على الحرب؟"، داعيًا إلى وقف إراقة الدماء وبدء محادثات السلام، بحسب قوله.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:54 GMT
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