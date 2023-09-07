https://sputnikarabic.ae/20230907/حزب-هولندي-يصدر-إدانة-بشأن-القرار-الأمريكي-بتزويد-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-1080797191.html
حزب هولندي يدين القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب
حزب هولندي يدين القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب
أعلن زعيم حزب "المنتدى الهولندي من أجل الديمقراطية"، تيري بودي، أن أمريكا، بقرارها تزويد أوكرانيا، بذخيرة اليورانيوم المنضب تخطو في طريق التصعيد النووي. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T16:13+0000
2023-09-07T16:13+0000
2023-09-07T16:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب بودي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد بريطانيا شرعت الولايات المتحدة الأمريكية، أيضًا في السير على طريق التصعيد النووي، وستقوم البلاد بتزويد أوكرانيا، بالذخيرة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب".كما أشار السياسي الهولندي أنه "سيتم استخدام هذه الذخائر ضد روسيا، في حين أن بريطانيا وأمريكا، ستراقبان من مسافة آمنة، بينما تصبح الحرب في القارة الأوروبية أكثر فتكًا".وتابع بودي، بالقول، "لدي الكثير من الأسئلة في هذا الصدد، من المستفيد من هذا؟، من الذي تتم متابعة مصالحه هنا؟، وماذا سيكون موقف هولندا؟، هل سننتظر بصمت حتى يخرج الوضع عن السيطرة؟، هولندا هل ستخطو خطوة أخرى نحو التحريض على الحرب؟"، داعيًا إلى وقف إراقة الدماء وبدء محادثات السلام، بحسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20230907/كل-ما-هو-محرم-دوليا-يرسل-لأوكرانيا-أمريكا-تسلم-قذائف-اليورانيوم-المنضب-لكييف-1080782474.html
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العالم
حزب هولندي يدين القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب
16:13 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 16:31 GMT 07.09.2023) تابعنا عبر
أعلن زعيم حزب "المنتدى الهولندي من أجل الديمقراطية"، تيري بودي، أن أمريكا، بقرارها تزويد أوكرانيا، بذخيرة اليورانيوم المنضب تخطو في طريق التصعيد النووي.
وكتب بودي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد بريطانيا شرعت الولايات المتحدة الأمريكية، أيضًا في السير على طريق التصعيد النووي، وستقوم البلاد بتزويد أوكرانيا، بالذخيرة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب".
كما أشار السياسي الهولندي أنه "سيتم استخدام هذه الذخائر ضد روسيا، في حين أن بريطانيا وأمريكا، ستراقبان من مسافة آمنة، بينما تصبح الحرب في القارة الأوروبية أكثر فتكًا".
وتابع بودي، بالقول، "لدي الكثير من الأسئلة في هذا الصدد، من المستفيد من هذا؟، من الذي تتم متابعة مصالحه هنا؟، وماذا سيكون موقف هولندا؟، هل سننتظر بصمت حتى يخرج الوضع عن السيطرة؟، هولندا هل ستخطو خطوة أخرى نحو التحريض على الحرب؟"، داعيًا إلى وقف إراقة الدماء وبدء محادثات السلام، بحسب قوله.