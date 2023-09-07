https://sputnikarabic.ae/20230907/روسيا-تطلب-عقد-جلسة-لمجلس-الأمن-الدولي-حول-تفجير-خطوط-التيار-الشمالي-1080798331.html
روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تفجير خطوط "التيار الشمالي"
روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تفجير خطوط "التيار الشمالي"
أعلن النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في 26 أيلول/ سبتمبر... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T17:38+0000
2023-09-07T17:38+0000
2023-09-07T17:38+0000
روسيا
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وكتب بوليانسكي، على حسابه في "تلغرام": "طلبنا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي في 26 سبتمبر، ذكرى تفجير خطوط "التيار الشمالي" وسنواصل كشف الغربيين على حقيقتهم، والبداية ستكون عند الساعة 22:00 بتوقيت موسكو".وقعت انفجارات في 26 سبتمبر 2022، على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة.وأفاد "نورد ستريم إي جي" المشغل لـ"التيار الشمالي"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز كان غير مسبوق وكان من المستحيل تقدير الوقت اللازم للإصلاحات. وبدأ مكتب المدعي العام في روسيا قضية تتعلق بعمل من أعمال الإرهاب الدولي.وفي غضون ذلك، أشار ممثلو الجانب الروسي مرارًا، إلى أن الدنمارك والسويد وألمانيا لا تسمح لروسيا بالمشاركة في تحقيقاتها وترفض وصولها إلى المعلومات.نشر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، في تحقيقه في 8 فبراير/ شباط الماضي، نقلًا عن مصدر، أنه تم زرع عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية، في يونيو/ حزيران 2022، تحت غطاء تدريبات "بالتوبس" قام بها غواصو "البحرية الأمريكية" بدعم من متخصصين نرويجيين.وبحسب هيرش، فإن قرار إطلاق العملية اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تسعة أشهر من المناقشات مع مسؤولي الإدارة المعنيين بقضايا الأمن القومي.وفي وقت لاحق، أبلغ "البنتاغون" وكالة "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بتخريب خطوط أنابيب الغاز الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230718/-الخارجية-الروسية-تنفي-مزاعم-ألمانيا-والدانمارك-والسويد-حول-التيار-الشمالي-1079194163.html
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روسيا
روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تفجير خطوط "التيار الشمالي"
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أعلن النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، بشأن التفجير الذي تعرضت له خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2".
وكتب بوليانسكي، على حسابه في "تلغرام": "طلبنا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي في 26 سبتمبر، ذكرى تفجير خطوط "التيار الشمالي" وسنواصل كشف الغربيين على حقيقتهم، والبداية ستكون عند الساعة 22:00 بتوقيت موسكو".
وقعت انفجارات في 26 سبتمبر 2022، على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة.
وأفاد "نورد ستريم إي جي" المشغل لـ"التيار الشمالي"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز كان غير مسبوق
وكان من المستحيل تقدير الوقت اللازم للإصلاحات. وبدأ مكتب المدعي العام في روسيا قضية تتعلق بعمل من أعمال الإرهاب الدولي.
وفي غضون ذلك، أشار ممثلو الجانب الروسي مرارًا، إلى أن الدنمارك والسويد وألمانيا لا تسمح لروسيا بالمشاركة في تحقيقاتها
وترفض وصولها إلى المعلومات.
نشر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، في تحقيقه في 8 فبراير/ شباط الماضي، نقلًا عن مصدر، أنه تم زرع عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية، في يونيو/ حزيران 2022، تحت غطاء تدريبات "بالتوبس" قام بها غواصو "البحرية الأمريكية" بدعم من متخصصين نرويجيين.
وبحسب هيرش، فإن قرار إطلاق العملية اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تسعة أشهر من المناقشات مع مسؤولي الإدارة المعنيين بقضايا الأمن القومي.
وفي وقت لاحق، أبلغ "البنتاغون" وكالة "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بتخريب خطوط أنابيب الغاز الروسية.