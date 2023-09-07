https://sputnikarabic.ae/20230907/زلزال-بقوة-63-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-قبالة-سواحل-تشيلي-1080771358.html
زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل تشيلي
زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل تشيلي
أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في تشيلي، اليوم الخميس، إن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل تشيلي. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T01:15+0000
2023-09-07T01:15+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب المركز الوطني، تم تسجيل الهزات في الساعة 20.48 بالتوقيت المحلي (02.48 الخميس بتوقيت موسكو) على بعد 24 كيلومترا غرب مدينة تونجوي وبعمق 35 كيلومترا.ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.وتقع تشيلي على ما يسمى "حلقة النار" حول المحيط الهادئ، ما يجعلها واحدة من أكثر البلدان المعرضة للزلازل في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20220923/زلزال-بقوة-62-درجة-يضرب-قرب-سواحل-تشيلي-1068162742.html
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أخبار تشيلي, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال
أخبار تشيلي, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال
زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل تشيلي
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أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في تشيلي، اليوم الخميس، إن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل تشيلي.
موسكو - سبوتنيك
. وبحسب المركز الوطني، تم تسجيل الهزات في الساعة 20.48 بالتوقيت المحلي (02.48 الخميس بتوقيت موسكو) على بعد 24 كيلومترا غرب مدينة تونجوي وبعمق 35 كيلومترا.
23 سبتمبر 2022, 23:58 GMT
ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.
وتقع تشيلي على ما يسمى "حلقة النار
" حول المحيط الهادئ، ما يجعلها واحدة من أكثر البلدان المعرضة للزلازل في العالم.