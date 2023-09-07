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https://sputnikarabic.ae/20230907/لحظة-هروب-سجين-أمريكي-خطير-بأسلوب-غير-متوقع-في-وجود-الحراس-فيديو-1080786634.html
لحظة هروب سجين أمريكي خطير بأسلوب غير متوقع في وجود الحراس... فيديو
لحظة هروب سجين أمريكي خطير بأسلوب غير متوقع في وجود الحراس... فيديو
تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو يرصد طريقة هروب "جهنمية"، نفذها قاتل خطير للفرار من أحد السجون الأمريكية. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T11:31+0000
2023-09-07T11:31+0000
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ونشر مكتب الادعاء العام لمقاطعة تشيستر في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، أمس الأربعاء، فيديو يوضح كيفية هروب السجين، دانيلو كافالكانتي، من السجن الأسبوع الماضي.ويبين الفيديو كافالكانتي وهو يسير بخفة بقدميه ويديه على جدارين يفصلهما رواق، يبلغ طوله 1.5 متر، وذلك في ظل وجود حراس السجن في ساحة التدريب.ووصفت وسائل إعلام طريقة هروب دانيلو كافالكانتي، من السجن بـ"السلطعون"، بسبب طريقة سير الحيوان البحري.ولا يزال كافالكانتي طليقا، حتى لحظة كتابة هذه السطور، فيما شدد المسؤولون عن السجن في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، أنهم سيتحركون سريعا لتعزيز إجراءاتهم الأمنية.وكان حُكم على دانيلو كافالكانتي بالسجن عامين، بسبب قتله صديقته السابقة بوحشية أمام ولديها.
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نادي الفيديو, منوعات, الأخبار, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار, الأخبار

لحظة هروب سجين أمريكي خطير بأسلوب غير متوقع في وجود الحراس... فيديو

11:31 GMT 07.09.2023
© AP Photo / Muhammed Muheisenسجن
سجن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
سجن
© AP Photo / Muhammed Muheisen
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تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو يرصد طريقة هروب "جهنمية"، نفذها قاتل خطير للفرار من أحد السجون الأمريكية.
ونشر مكتب الادعاء العام لمقاطعة تشيستر في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، أمس الأربعاء، فيديو يوضح كيفية هروب السجين، دانيلو كافالكانتي، من السجن الأسبوع الماضي.
ويبين الفيديو كافالكانتي وهو يسير بخفة بقدميه ويديه على جدارين يفصلهما رواق، يبلغ طوله 1.5 متر، وذلك في ظل وجود حراس السجن في ساحة التدريب.
ووصفت وسائل إعلام طريقة هروب دانيلو كافالكانتي، من السجن بـ"السلطعون"، بسبب طريقة سير الحيوان البحري.
ولا يزال كافالكانتي طليقا، حتى لحظة كتابة هذه السطور، فيما شدد المسؤولون عن السجن في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، أنهم سيتحركون سريعا لتعزيز إجراءاتهم الأمنية.
وكان حُكم على دانيلو كافالكانتي بالسجن عامين، بسبب قتله صديقته السابقة بوحشية أمام ولديها.
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