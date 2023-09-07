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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/مسؤولان-سابقان-في-البنتاغون-يحذرون-من-الخطوة-الأمريكية-بتزويد-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم--1080791428.html
مسؤولان سابقان في البنتاغون يحذران من الخطوة الأمريكية بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم
مسؤولان سابقان في البنتاغون يحذران من الخطوة الأمريكية بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم
كشف مسؤولان سابقان في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن رفضهم الكامل لقرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، حيث... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T13:05+0000
2023-09-07T13:05+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وبهذا الصدد، قال الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، إيرل راسموسن، لوكالة "سبوتنيك": "بالتأكيد قرار سيء من جميع النواحي"، مضيفا أنه "لا يفسر هذه الخطوة على أنها تصعيد في حد ذاته".وتابع راسموسن، بالقول: "لقد فعلت بريطانيا، ذلك من قبل، وأنا متأكد من أن ذلك تم بالتشاور والتنسيق مع أمريكا، والذخيرة تنفد لدى الجيش الأمريكي ولا بد من حلول".ولفت راسموسن، بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، لقد تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية، للفشل الكامل وانهار "الهجوم المضاد"، لذا فإن ذلك يعد علامة على اليأس بطريقة ما"، معتبرًا أن "ما يحصل خطأ لا يوصي بالإقدام على الخطوة الأمريكية الجديدة المتمثلة بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم".وأضاف، قائلا: "ستكون العواقب طويلة الأمد، ما كان ذات يوم أرضًا زراعية خصبة سوف تتلوث، ومن المحتمل أن تكون هناك زيادة في معدلات السرطان، ومن المؤكد أن صحة الشعب الأوكراني، سوف تتأثر أيضًا، فالعراق كان مؤشرًا".وفي سياق متصل، أعلنت مستشارة سابقة في البنتاغون، كارين كوياتكوفسكي، لـ"سبوتنيك"، أن "كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحد،ة كانتا ترسلان قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، والتي لم يكن، باعترافهما، أي مساءلة عن مكان استخدامها وكيف سيتم استخدامها".وأردف، قائلا: "العواقب ستكون باهظة الثمن بالنسبة لأوكرانيا وللمستثمرين الغربيين، إنه أمر قبيح وخطير، دافعو الضرائب الأمريكيون سيدفعون لذلك، قادتنا (الأمريكيون) في هذه البلد لا يمكن فهمهم من الكثيرين، الأمريكيون لا يفهمون كيف يتم اتخاذ هذه القرارات من قيادتهم ولا يتم استشارتهم".
https://sputnikarabic.ae/20230907/كل-ما-هو-محرم-دوليا-يرسل-لأوكرانيا-أمريكا-تسلم-قذائف-اليورانيوم-المنضب-لكييف-1080782474.html
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العالم
العالم

مسؤولان سابقان في البنتاغون يحذران من الخطوة الأمريكية بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم

13:05 GMT 07.09.2023
© AFP 2023 / PATRICK MOSERجنود أمريكيون يفجرون قذائف من اليورانيوم المنضب في العراق
جنود أمريكيون يفجرون قذائف من اليورانيوم المنضب في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AFP 2023 / PATRICK MOSER
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كشف مسؤولان سابقان في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن رفضهم الكامل لقرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، حيث اعتبروا أن هذه الخطوة ستكون "علامة يأس" واضحة فيما يتعلق "بالهجوم المضاد" الفاشل الذي شنته كييف.
وبهذا الصدد، قال الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، إيرل راسموسن، لوكالة "سبوتنيك": "بالتأكيد قرار سيء من جميع النواحي"، مضيفا أنه "لا يفسر هذه الخطوة على أنها تصعيد في حد ذاته".
وتابع راسموسن، بالقول: "لقد فعلت بريطانيا، ذلك من قبل، وأنا متأكد من أن ذلك تم بالتشاور والتنسيق مع أمريكا، والذخيرة تنفد لدى الجيش الأمريكي ولا بد من حلول".
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"كل ما هو محرم دوليا يرسل لأوكرانيا"... أمريكا تسلم قذائف اليورانيوم المنضب لكييف
10:52 GMT
ولفت راسموسن، بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، لقد تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية، للفشل الكامل وانهار "الهجوم المضاد"، لذا فإن ذلك يعد علامة على اليأس بطريقة ما"، معتبرًا أن "ما يحصل خطأ لا يوصي بالإقدام على الخطوة الأمريكية الجديدة المتمثلة بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم".
وأضاف، قائلا: "ستكون العواقب طويلة الأمد، ما كان ذات يوم أرضًا زراعية خصبة سوف تتلوث، ومن المحتمل أن تكون هناك زيادة في معدلات السرطان، ومن المؤكد أن صحة الشعب الأوكراني، سوف تتأثر أيضًا، فالعراق كان مؤشرًا".
وفي سياق متصل، أعلنت مستشارة سابقة في البنتاغون، كارين كوياتكوفسكي، لـ"سبوتنيك"، أن "كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحد،ة كانتا ترسلان قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، والتي لم يكن، باعترافهما، أي مساءلة عن مكان استخدامها وكيف سيتم استخدامها".
وأردف، قائلا: "العواقب ستكون باهظة الثمن بالنسبة لأوكرانيا وللمستثمرين الغربيين، إنه أمر قبيح وخطير، دافعو الضرائب الأمريكيون سيدفعون لذلك، قادتنا (الأمريكيون) في هذه البلد لا يمكن فهمهم من الكثيرين، الأمريكيون لا يفهمون كيف يتم اتخاذ هذه القرارات من قيادتهم ولا يتم استشارتهم".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:54 GMT
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