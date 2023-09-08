https://sputnikarabic.ae/20230908/الخارجية-السودانية-تستنكر-بشدة-تصريحات-المتحدث-الرسمي-لمفوضية-الاتحاد-الأفريقي-1080832937.html

الخارجية السودانية تستنكر "بشدة" تصريحات المتحدث الرسمي لمفوضية الاتحاد الأفريقي

الخارجية السودانية تستنكر "بشدة" تصريحات المتحدث الرسمي لمفوضية الاتحاد الأفريقي

استنكرت وزارة الخارجية السودانية، مساء اليوم الجمعة، تصريحات الناطق الرسمي باسم مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن لبات، ووصفت لغته بـ"الهابطة". 08.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-08T17:41+0000

2023-09-08T17:41+0000

2023-09-08T17:41+0000

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وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سونا): "تعرب وزارة الخارجية عن دهشتها واستنكارها للدرك السحيق الذي انحدر إليه الناطق الرسمي باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الملف السوداني".وقالت الخارجية إن موقفها جاء بعد تعليق لبات على البيان الصادر عنها يوم 4 سبتمبر/ أيلول الجاري والذي أعربت فيه عن رفضها واستنكارها لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، بمستشار قائد قوات الدعم السريع يوسف عزت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، واعتبرته "سابقة خطيرة في عمل الاتحاد ومخالفة واضحة لنظام وأعراف المنظمة القارية".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال لبات في بيان: "نشرت بعض وسائط التواصل الاجتماعي أخيرا خطابا منحطا يندد بمقابلة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، لمستشار الفريق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، وأخيرا تم توزيع المنشور من طرف سفارة السودان في أديس أبابا".وشدد متحدث مفوضية الاتحاد الأفريقي على أن الاتحاد "في مقاربته للأزمة السودانية يلتقي بكافة الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية على اختلاف أنواعها بمن فيهم بعض دعائم النظام المخلوع سنة 2019، رغم الاعتراضات الشديدة لبعض القوى التي أطاحت بذلك النظام".وفي بيانها الأخير مساء اليوم الجمعة، قالت الخارجية السودانية إن تعليق لبات "لا يستحق ردا عليه، لولا إشفاقنا على المستوى المتردي الذى وصل إليه مستوى بعض موظفى منظمة كان السودان من مؤسسيها الأوائل، لأن لغته الهابطة ومحتواه الفج وما فيه من إسفاف تأكيد لما عبر عنه بيان الوزارة المشار إليه".وتابعت: "سيسجل التعليق المذكور كأول سابقة شاذة وبغيضة أن يتطاول موظف معين من الجهاز التنفيذي للمفوضية، المساءل أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، على دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 والاتحاد الأفريقي عام 2002".وأضافت الخارجية في بيانها: "ينبغي أن يستدعي هذا السقوط من أحد كبار موظفي مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مراجعة شاملة للطريقة التي يدار بها المكتب وما يجري من تعيينات لبعض كبار الموظفين التي لا تخضع للتصويت من الدول الأعضاء، والتأكد من أنهم على المستوى المطلوب من الاستقامة والمهنية والإتزان النفسي".وختم البيان بالقول: "لحين حدوث ذلك لن يكون غريباً أن تتسم بعض قرارات مكتب رئيس المفوضية بازدواج المعايير وعدم الاتساق وخدمة أجندة لا تمثل مصالح القارة وهي غريبة عليها".وكانت قوات الدعم السريع كشفت في بيان لها في 3 سبمتبر/أيلول الجاري عن لقاء جمع مستشارها السياسي عزت يوسف، بموسى فكي في أديس أبابا حيث بحثا "حل الأزمة في السودان وإيقاف الحرب".

https://sputnikarabic.ae/20230904/الخارجية-السودانية-لقاء-رئيس-مفوضية-الاتحاد-الأفريقي-مع-مستشار-الدعم-السريع-سابقة-خطيرة-1080698409.html

https://sputnikarabic.ae/20230612/مفوضية-الاتحاد-الأفريقي-السودان-قد-ينهار-ويشهد-حربا-أهلية-حال-استمرار-الاشتباكات-1078023509.html

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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي