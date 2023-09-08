https://sputnikarabic.ae/20230908/السفارة-الروسية-التصريحات-الأمريكية-بشأن-انتخابات-المناطق-الجديدة-تدخلا-في-شؤون-موسكو-1080802894.html
السفارة الروسية: التصريحات الأمريكية بشأن انتخابات المناطق الجديدة تدخلا في شؤون موسكو
السفارة الروسية: التصريحات الأمريكية بشأن انتخابات المناطق الجديدة تدخلا في شؤون موسكو
وصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، تصريحات واشنطن حول عدم شرعية الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة بأنها تدخلا في الشؤون الداخلية... 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T03:58+0000
2023-09-08T03:58+0000
2023-09-08T03:58+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقال السفارة بيان، "لقد انتبهنا إلى تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة حول عدم شرعية الانتخابات المزعومة في المناطق الجديدة في روسيا. إننا نواجه تهديدات بموجة أخرى من العقوبات، بما في ذلك ضد المراقبين الدوليين، الذين من المتوقع أن يقدموا استنتاجات محايدة حول طبيعة العملية الانتخابية".وأضافت السفارة، أن "السلطات الأمريكية لا تتخلى عن عادة طويلة الأمد تتمثل في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. فهي تعتبر نفسها يحق لها تقديم توصيات وتحذيرات فيما يتعلق بسير الحملات الانتخابية في الخارج".وأشارت السفارة إلى أن "الولايات المتحدة مخطئة بشدة في الاعتقاد بأنها تستطيع ترهيبنا. موضحة أن سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتي خيرسون وزابوروجيه اتخذت خيارها القانوني في الاستفتاءات".كما أشارت السفارة إلى أن "الأمر نفسه حدث من قبل سكان شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
السفارة الروسية: التصريحات الأمريكية بشأن انتخابات المناطق الجديدة تدخلا في شؤون موسكو
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وصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، تصريحات واشنطن حول عدم شرعية الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة بأنها تدخلا في الشؤون الداخلية لروسيا.
وقال السفارة بيان، "لقد انتبهنا إلى تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة حول عدم شرعية الانتخابات المزعومة في المناطق الجديدة في روسيا. إننا نواجه تهديدات بموجة أخرى من العقوبات، بما في ذلك ضد المراقبين الدوليين، الذين من المتوقع أن يقدموا استنتاجات محايدة حول طبيعة العملية الانتخابية".
وأضافت السفارة، أن "السلطات الأمريكية لا تتخلى عن عادة طويلة الأمد تتمثل في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. فهي تعتبر نفسها يحق لها تقديم توصيات وتحذيرات فيما يتعلق بسير الحملات الانتخابية في الخارج".
وأشارت السفارة إلى أن "الولايات المتحدة مخطئة بشدة في الاعتقاد بأنها تستطيع ترهيبنا
. موضحة أن سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتي خيرسون وزابوروجيه اتخذت خيارها القانوني في الاستفتاءات".
كما أشارت السفارة إلى أن "الأمر نفسه حدث من قبل سكان شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول".