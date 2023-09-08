https://sputnikarabic.ae/20230908/بايدن-يمدد-حالة-الطوارئ-الأمريكية-بسبب-التهديد-بالتدخل-في-الانتخابات-1080802379.html
بايدن يمدد حالة الطوارئ الأمريكية بسبب التهديد بالتدخل في الانتخابات
بايدن يمدد حالة الطوارئ الأمريكية بسبب التهديد بالتدخل في الانتخابات
مدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لعام إضافي سريان المرسوم التنفيذي الخاص بفرض حالة الطوارئ على خلفية "خطر التدخل في الانتخابات" الأمريكية. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T01:14+0000
2023-09-08T01:14+0000
2023-09-08T01:14+0000
جو بايدن
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، "أمدد لعام واحد إضافي النظام الوطني لحالة الطوارئ المعلن بمرسوم 13848 على خلفية خطر التدخل الخارجي في انتخابات الولايات المتحدة وتقويض ثقة المجتمع بها".وأضاف، "على الرغم من أنه لم تكن هناك أي أدلة على أن أي دولة أجنبية غيرت نتائج التصويت أو فرز الأصوات خلال أي انتخابات أمريكية، إلا أن أن القوى الخارجية سعت تاريخيا إلى الاستفادة من النظام السياسي الأمريكي الحر والشفاف".ويطبق نظام حالة الطوارئ هذا منذ 12 سبتمبر 2018 حينما تم فرضه من قبل إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20230908/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يتعهد-بمواصلة-المساعدات-لأوكرانيا-بما-في-ذلك-الدعم-العسكري-1080802245.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن يمدد حالة الطوارئ الأمريكية بسبب التهديد بالتدخل في الانتخابات
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مدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لعام إضافي سريان المرسوم التنفيذي الخاص بفرض حالة الطوارئ على خلفية "خطر التدخل في الانتخابات" الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، "أمدد لعام واحد إضافي النظام الوطني لحالة الطوارئ المعلن بمرسوم 13848 على خلفية خطر التدخل الخارجي في انتخابات الولايات المتحدة وتقويض ثقة المجتمع بها
".
وأضاف، "على الرغم من أنه لم تكن هناك أي أدلة على أن أي دولة أجنبية غيرت نتائج التصويت أو فرز الأصوات خلال أي انتخابات أمريكية، إلا أن أن القوى الخارجية سعت تاريخيا إلى الاستفادة من النظام السياسي الأمريكي الحر والشفاف".
ويطبق نظام حالة الطوارئ هذا منذ 12 سبتمبر 2018 حينما تم فرضه من قبل إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.