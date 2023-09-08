https://sputnikarabic.ae/20230908/كوريا-الشمالية-تدشن-غواصة-هجومية-نووية-تكتيكية-جديدة-1080802482.html
كوريا الشمالية تدشن غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة
كوريا الشمالية تدشن غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة
دشنت كوريا الشمالية "غواصة هجومية نووية تكتيكية" بُنيت حديثًا قادرة على شن هجوم نووي تحت الماء لتعزيز الردع النووي للبلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء... 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T01:35+0000
2023-09-08T01:35+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت وكالة الأنباء المركزية إلى، أن زعيم كيم جونغ أون حضر حفل التدشين الذي أقيم يوم السادس من الشهر الجاري.وفي أوائل شهر سبتمبر، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كوريا الشمالية أجرت مناورات تحاكي ضربة نووية تكتيكية ردا على التدريبات المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وفقا للوكالة، تم إطلاق صاروخين مجنحين استراتيجيين بعيدي المدى "برؤوس حربية تحاكي الرؤوس النووية".وتؤكد بيونغ يانغ أن مستوى "التهور وهستيريا المواجهة الخطيرة التي أظهرتها مؤخرا الولايات المتحدة وقطاع الطرق من جمهورية كوريا وصل إلى مستوى غير مسبوق".وتشير وكالة الأنباء المركزية الكورية، إلى أن القوات النووية لكوريا الشمالية ستواصل تعزيز "الاستعداد القتالي الشامل للإجراءات المضادة المصممة لردع الحرب"، فضلا عن الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230907/كوريا-الشمالية-ستعزز-مفهوم-رفاق-الكفاح-مع-روسيا-لمواجهة-العدو-المشترك-1080797334.html
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كوريا الشمالية, العالم, غواصة
كوريا الشمالية, العالم, غواصة
كوريا الشمالية تدشن غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة
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دشنت كوريا الشمالية "غواصة هجومية نووية تكتيكية" بُنيت حديثًا قادرة على شن هجوم نووي تحت الماء لتعزيز الردع النووي للبلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة.
موسكو - سبوتنيك. وأشارت وكالة الأنباء المركزية إلى، أن زعيم كيم جونغ أون حضر حفل التدشين الذي أقيم يوم السادس من الشهر الجاري.
وتابعت الوكالة أن "حفل تدشين الغواصة يبشر ببداية فصل جديد
لتعزيز القوة البحرية للبلاد".
وفي أوائل شهر سبتمبر، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كوريا الشمالية أجرت مناورات تحاكي ضربة نووية تكتيكية ردا على التدريبات المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وفقا للوكالة، تم إطلاق صاروخين مجنحين استراتيجيين بعيدي المدى "برؤوس حربية تحاكي الرؤوس النووية".
وتؤكد بيونغ يانغ أن مستوى "التهور وهستيريا المواجهة الخطيرة التي أظهرتها مؤخرا الولايات المتحدة وقطاع الطرق من جمهورية كوريا وصل إلى مستوى غير مسبوق".
وتشير وكالة الأنباء المركزية الكورية، إلى أن القوات النووية لكوريا الشمالية ستواصل تعزيز "الاستعداد القتالي الشامل للإجراءات المضادة المصممة لردع الحرب"، فضلا عن الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.