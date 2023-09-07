https://sputnikarabic.ae/20230907/كوريا-الشمالية-ستعزز-مفهوم-رفاق-الكفاح-مع-روسيا-لمواجهة-العدو-المشترك-1080797334.html
كوريا الشمالية ستعزز مفهوم "رفاق الكفاح" مع روسيا لمواجهة "العدو المشترك"
كوريا الشمالية ستعزز مفهوم "رفاق الكفاح" مع روسيا لمواجهة "العدو المشترك"
أعلن سفير جمهورية كوريا الشمالية لدى روسيا، شين هونغ تشول، اليوم الخميس، أن بلاده ستعزز مفهوم "رفاق الكفاح" مع روسيا في الصراع ضد "العدو المشترك". 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T16:30+0000
2023-09-07T16:30+0000
2023-09-07T16:30+0000
روسيا
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وقال السفير في حفل استقبال بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية: "موقف حزب العمال الكوري وحكومة جمهوريتنا حيال مواصلة تطوير علاقات الصداقة التقليدية الكورية الروسية إلى مستوى أعلى، من خلال التنفيذ المستمر للاتفاقيات، التي تم التوصل إليها خلال اجتماع كبار قادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا، لم يتغير".وأضاف: "سنعمل أيضًا على تعزيز الصداقة والتضامن مع روسيا في الحرب ضد العدو المشترك. نحن على ثقة من أن العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا، وهما جارتان صديقتان ولهما تاريخ وتقاليد عميقة من الصداقة والتعاون، سيتم تعزيزها وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات العصر الجديد والرغبات والمصالح المشتركة لشعبي بلدينا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في شهر يوليو/ تموز الماضي، قد هنأ زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والمشاركين في الاجتماع المهيب في كوريا الديمقراطية، بمناسبة الذكرى الـ70 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية.وفي شهر مايو/ أيار الماضي، أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة يوم النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن ثقته في انتصار روسيا في "النضال المقدس" من أجل حماية العدالة الدولية ضد "طغيان الإمبرياليين".
https://sputnikarabic.ae/20230728/صحيفة-تحالف-روسيا-المرعب-مع-الصين-وكوريا-الشمالية-ستكون-له-عواقب-وخيمة-1079493967.html
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روسيا
كوريا الشمالية ستعزز مفهوم "رفاق الكفاح" مع روسيا لمواجهة "العدو المشترك"
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أعلن سفير جمهورية كوريا الشمالية لدى روسيا، شين هونغ تشول، اليوم الخميس، أن بلاده ستعزز مفهوم "رفاق الكفاح" مع روسيا في الصراع ضد "العدو المشترك".
وقال السفير في حفل استقبال بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية: "موقف حزب العمال الكوري وحكومة جمهوريتنا حيال مواصلة تطوير علاقات الصداقة التقليدية الكورية الروسية إلى مستوى أعلى، من خلال التنفيذ المستمر للاتفاقيات، التي تم التوصل إليها خلال اجتماع كبار قادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا، لم يتغير".
وأضاف: "سنعمل أيضًا على تعزيز الصداقة والتضامن مع روسيا في الحرب ضد العدو المشترك. نحن على ثقة من أن العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا، وهما جارتان صديقتان ولهما تاريخ وتقاليد عميقة من الصداقة والتعاون، سيتم تعزيزها وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات العصر الجديد والرغبات والمصالح المشتركة لشعبي بلدينا".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في شهر يوليو/ تموز الماضي، قد هنأ زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والمشاركين في الاجتماع المهيب في كوريا الديمقراطية، بمناسبة الذكرى الـ70 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية.
وفي شهر مايو/ أيار الماضي، أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة يوم النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.
وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن ثقته في انتصار روسيا
في "النضال المقدس" من أجل حماية العدالة الدولية ضد "طغيان الإمبرياليين".