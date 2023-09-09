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الداخلية المغربية: مصرع 296 شخصا جراء الزلزال المدمر
الداخلية المغربية: مصرع 296 شخصا جراء الزلزال المدمر
أفادت صحيفة "كود" المغربية، اليوم السبت، أن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا مصرعهم في منطقتي الحوز وشيشاوة، جراء الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة في المغرب. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T02:21+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر رسمية، أن "عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب عددا من مدن المغرب خلف مقتل أكثر من 100 شخص في حصيلة مؤقتة".وأضافت الداخلية المغربية، أن 153 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.وكشفت الداخلية المغربية أن الحصيلة المعلنة كانت حتى الثانية صباحا فقط، وجاري العمل على آخر الإحصاءات.ضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الاارتدادية.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هرع السكان إلى الشوارع جراء الزلزال، وشوهدت مباني متصدعة ودمارا واسعا عقب الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230909/إعلام-محلي-عشرات-القتلى-جراء-زلزال-المغرب-المدمر--عاجل-1080836800.html
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زلزال, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي
زلزال, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي

الداخلية المغربية: مصرع 296 شخصا جراء الزلزال المدمر

02:21 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 02:35 GMT 09.09.2023)
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© flickr.com / Marek Kubica
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أفادت صحيفة "كود" المغربية، اليوم السبت، أن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا مصرعهم في منطقتي الحوز وشيشاوة، جراء الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة في المغرب.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر رسمية، أن "عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب عددا من مدن المغرب خلف مقتل أكثر من 100 شخص في حصيلة مؤقتة".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، مصرع 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات، في حصيلة إلى الثانية صباحا من اليوم السبت، وفقا لموقع "هسبريس".

وأضافت الداخلية المغربية، أن 153 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.
وكشفت الداخلية المغربية أن الحصيلة المعلنة كانت حتى الثانية صباحا فقط، وجاري العمل على آخر الإحصاءات.
ضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.
المواطنون في الشوارع بعد زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب، الجمعة، 8 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
إعلام محلي: عشرات القتلى جراء زلزال المغرب المدمر
01:54 GMT
وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الاارتدادية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هرع السكان إلى الشوارع جراء الزلزال، وشوهدت مباني متصدعة ودمارا واسعا عقب الزلزال.
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