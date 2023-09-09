https://sputnikarabic.ae/20230909/احتجاجات-هائلة-في-هولندا-والشرطة-تستخدم-خراطيم-المياه-لفض-التجمعات-1080866936.html
احتجاجات هائلة في هولندا والشرطة تستخدم خراطيم المياه لفض التجمعات
احتجاجات هائلة في هولندا والشرطة تستخدم خراطيم المياه لفض التجمعات
شهدت هولندا احتجاجات ضخمة، يوم السبت، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق آلاف النشطاء الذين يدافعون عن قضايا المناخ. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T23:31+0000
2023-09-09T23:31+0000
2023-09-09T23:31+0000
أخبار هولندا
العالم
أخبار المناخ في العالم
احتجاجات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/16/1050773176_0:355:2730:1891_1920x0_80_0_0_dedc6ad419107447f31956639f3d096a.jpg
كان الهدف من هذه الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الدعم الحكومي لصناعة الوقود الأحفوري.أقدم أكثر من 10 آلاف شخص على المشي عبر الطريق السريع (إيه12) الذي يؤدي إلى العاصمة لاهاي، حيث تجاهلوا تحذيرات السلطات بشأن إغلاق شريان المرور الرئيسي المؤدي إلى مقر الحكومة الهولندية.أصدرت الشرطة بياناً أعلنت فيه أنها اعتقلت 2400 متظاهر، بما في ذلك قاصرين، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خلال هذه الأحداث.
https://sputnikarabic.ae/20230907/حزب-هولندي-يصدر-إدانة-بشأن-القرار-الأمريكي-بتزويد-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-1080797191.html
أخبار هولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/16/1050773176_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8caaa7ec5cdb15cb92d8e337e5a71a81.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار هولندا, العالم, أخبار المناخ في العالم, احتجاجات
أخبار هولندا, العالم, أخبار المناخ في العالم, احتجاجات
احتجاجات هائلة في هولندا والشرطة تستخدم خراطيم المياه لفض التجمعات
تابعنا عبر
شهدت هولندا احتجاجات ضخمة، يوم السبت، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق آلاف النشطاء الذين يدافعون عن قضايا المناخ.
أقدم أكثر من 10 آلاف شخص على المشي عبر الطريق السريع (إيه12) الذي يؤدي إلى العاصمة لاهاي، حيث تجاهلوا تحذيرات السلطات بشأن إغلاق شريان المرور الرئيسي المؤدي إلى مقر الحكومة الهولندية.
أصدرت الشرطة بياناً أعلنت فيه أنها اعتقلت 2400 متظاهر، بما في ذلك قاصرين، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خلال هذه الأحداث.