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https://sputnikarabic.ae/20230909/احتجاجات-هائلة-في-هولندا-والشرطة-تستخدم-خراطيم-المياه-لفض-التجمعات-1080866936.html
احتجاجات هائلة في هولندا والشرطة تستخدم خراطيم المياه لفض التجمعات
احتجاجات هائلة في هولندا والشرطة تستخدم خراطيم المياه لفض التجمعات
شهدت هولندا احتجاجات ضخمة، يوم السبت، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق آلاف النشطاء الذين يدافعون عن قضايا المناخ. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T23:31+0000
2023-09-09T23:31+0000
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كان الهدف من هذه الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الدعم الحكومي لصناعة الوقود الأحفوري.أقدم أكثر من 10 آلاف شخص على المشي عبر الطريق السريع (إيه12) الذي يؤدي إلى العاصمة لاهاي، حيث تجاهلوا تحذيرات السلطات بشأن إغلاق شريان المرور الرئيسي المؤدي إلى مقر الحكومة الهولندية.أصدرت الشرطة بياناً أعلنت فيه أنها اعتقلت 2400 متظاهر، بما في ذلك قاصرين، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خلال هذه الأحداث.
https://sputnikarabic.ae/20230907/حزب-هولندي-يصدر-إدانة-بشأن-القرار-الأمريكي-بتزويد-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-1080797191.html
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أخبار هولندا, العالم, أخبار المناخ في العالم, احتجاجات
أخبار هولندا, العالم, أخبار المناخ في العالم, احتجاجات

احتجاجات هائلة في هولندا والشرطة تستخدم خراطيم المياه لفض التجمعات

23:31 GMT 09.09.2023
© AFP 2023 / DANNY KEMPالشرطة الهولندية تصد محتجين ضد القيود الوبائية 20 نوفمبر 2021
الشرطة الهولندية تصد محتجين ضد القيود الوبائية 20 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© AFP 2023 / DANNY KEMP
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شهدت هولندا احتجاجات ضخمة، يوم السبت، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق آلاف النشطاء الذين يدافعون عن قضايا المناخ.
كان الهدف من هذه الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الدعم الحكومي لصناعة الوقود الأحفوري.
أقدم أكثر من 10 آلاف شخص على المشي عبر الطريق السريع (إيه12) الذي يؤدي إلى العاصمة لاهاي، حيث تجاهلوا تحذيرات السلطات بشأن إغلاق شريان المرور الرئيسي المؤدي إلى مقر الحكومة الهولندية.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حزب هولندي يدين القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب
7 سبتمبر, 16:13 GMT
أصدرت الشرطة بياناً أعلنت فيه أنها اعتقلت 2400 متظاهر، بما في ذلك قاصرين، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خلال هذه الأحداث.
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