https://sputnikarabic.ae/20230909/الخارجية-الروسية-لـ-سبوتنيك-موسكو-وبكين-تخلتا-عن-الدولار-في-العلاقات-الاقتصادية-بينهما-1080837424.html
الخارجية الروسية: موسكو وبكين تخلتا عن الدولار في العلاقات الاقتصادية بينهما
الخارجية الروسية: موسكو وبكين تخلتا عن الدولار في العلاقات الاقتصادية بينهما
أعلن مدير الإدارة الأولى للشؤون الآسيوية في وزارة الخارجية الروسية، جيورجي زينوفييف، أن روسيا والصين تخلتا بالفعل عن التعامل بالدولار في العلاقات الاقتصادية... 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T03:04+0000
2023-09-09T03:04+0000
2023-09-09T03:05+0000
الخارجية الروسية
روسيا
الصين
العلاقات الصينية بالعالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061871664_0:223:3181:2012_1920x0_80_0_0_5ea13c8aded473ed2915af310193af8a.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال زينوفييف في مقابلة مع "سبوتنيك"، "ينمو نصيب العملات الوطنية في المعاملات الروسية الصينية بوتيرة متسارعة للغاية، فإذا كانت نسبة العملات الوطنية في المعاملات في بداية 2022 نحو 25 بالمئة، فقد تجاوزت بالفعل أكثر من 80 بالمئة".وأشار زينوفييف إلى أن التداول بالروبل واليوان في بورصة موسكو تجاوز حجم التداول بالدولار الأمريكي منذ فترة طويلة. مضيفا "في واقع الأمر، يمكننا اليوم القول بأنه تم التخلص من الدولار في العلاقات الاقتصادية الثنائية".وأشار زينوفييف إلى أن رجال الأعمال في روسيا والصين باتوا يبتعدون بشكل كبير عن "العملات السامة" للدول الغربية، ويعطون الأولوية للروبل واليوان باعتبارهما وسيلة دفع أكثر موثوقية وآمنة.
https://sputnikarabic.ae/20230907/الخارجية-الروسية-موسكو-تواصل-سعيها-لإيجاد-طريق-إلى-عالم-خال-من-التهديدات-النووية-1080774358.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061871664_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_043090a8778e90858399e9ce39812616.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الخارجية الروسية, روسيا, الصين, العلاقات الصينية بالعالم
الخارجية الروسية, روسيا, الصين, العلاقات الصينية بالعالم
الخارجية الروسية: موسكو وبكين تخلتا عن الدولار في العلاقات الاقتصادية بينهما
03:04 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 03:05 GMT 09.09.2023) تابعنا عبر
أعلن مدير الإدارة الأولى للشؤون الآسيوية في وزارة الخارجية الروسية، جيورجي زينوفييف، أن روسيا والصين تخلتا بالفعل عن التعامل بالدولار في العلاقات الاقتصادية بينهما.
موسكو - سبوتنيك. وقال زينوفييف في مقابلة مع "سبوتنيك"، "ينمو نصيب العملات الوطنية في المعاملات الروسية الصينية بوتيرة متسارعة للغاية، فإذا كانت نسبة العملات الوطنية في المعاملات
في بداية 2022 نحو 25 بالمئة، فقد تجاوزت بالفعل أكثر من 80 بالمئة".
وأشار زينوفييف إلى أن التداول بالروبل واليوان في بورصة موسكو تجاوز حجم التداول بالدولار الأمريكي منذ فترة طويلة. مضيفا "في واقع الأمر، يمكننا اليوم القول بأنه تم التخلص من الدولار في العلاقات الاقتصادية الثنائية".
وأشار زينوفييف إلى أن رجال الأعمال في روسيا والصين باتوا يبتعدون بشكل كبير عن "العملات السامة" للدول الغربية، ويعطون الأولوية للروبل واليوان باعتبارهما وسيلة دفع أكثر موثوقية وآمنة.