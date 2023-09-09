https://sputnikarabic.ae/20230909/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-80-مرة-خلال-24-ساعة-ومقتل-مدنيين-1080867047.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 80 مرة خلال 24 ساعة ومقتل مدنيين
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 80 مرة خلال 24 ساعة ومقتل مدنيين
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل السبت/الأحد، إن القوات الأوكرانية... 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T23:39+0000
2023-09-09T23:39+0000
2023-09-09T23:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
قصف مدفعي
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وأضاف المكتب، أن أوكرانيا أطلقت 225 طلقة ذخيرة مختلفة الأعيرة.وبحسب البيان، فقد قُتل مدنيان وأصيب خمسة آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية.وتم تسجيل ما مجموعه 39 قصفا مدفعيًا للقوات الأوكرانية خلال اليوم السابق.
https://sputnikarabic.ae/20230909/الدفاع-الروسية-أسطول-البحر-الأسود-يدمر-خلال-أسبوع-3-زوارق-أوكرانية-حاولت-مهاجمة-جسر-القرم-1080854302.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 80 مرة خلال 24 ساعة ومقتل مدنيين
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل السبت/الأحد، إن القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك الشعبية 80 مرة خلال اليوم الماضي.
وأضاف المكتب، أن أوكرانيا أطلقت 225 طلقة ذخيرة مختلفة الأعيرة
.
وبحسب البيان، فقد قُتل مدنيان وأصيب خمسة آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتم تسجيل ما مجموعه 39 قصفا مدفعيًا للقوات الأوكرانية خلال اليوم السابق.