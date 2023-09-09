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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230909/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-80-مرة-خلال-24-ساعة-ومقتل-مدنيين-1080867047.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 80 مرة خلال 24 ساعة ومقتل مدنيين
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 80 مرة خلال 24 ساعة ومقتل مدنيين
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل السبت/الأحد، إن القوات الأوكرانية... 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T23:39+0000
2023-09-09T23:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
قصف مدفعي
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وأضاف المكتب، أن أوكرانيا أطلقت 225 طلقة ذخيرة مختلفة الأعيرة.وبحسب البيان، فقد قُتل مدنيان وأصيب خمسة آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية.وتم تسجيل ما مجموعه 39 قصفا مدفعيًا للقوات الأوكرانية خلال اليوم السابق.
https://sputnikarabic.ae/20230909/الدفاع-الروسية-أسطول-البحر-الأسود-يدمر-خلال-أسبوع-3-زوارق-أوكرانية-حاولت-مهاجمة-جسر-القرم-1080854302.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 80 مرة خلال 24 ساعة ومقتل مدنيين

23:39 GMT 09.09.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل السبت/الأحد، إن القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك الشعبية 80 مرة خلال اليوم الماضي.
وأضاف المكتب، أن أوكرانيا أطلقت 225 طلقة ذخيرة مختلفة الأعيرة.
وبحسب البيان، فقد قُتل مدنيان وأصيب خمسة آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية.
سفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسطول البحر الأسود يدمر خلال أسبوع 3 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة جسر القرم
14:35 GMT
وتم تسجيل ما مجموعه 39 قصفا مدفعيًا للقوات الأوكرانية خلال اليوم السابق.
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