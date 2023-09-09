https://sputnikarabic.ae/20230909/الدفاع-الروسية-أسطول-البحر-الأسود-يدمر-خلال-أسبوع-3-زوارق-أوكرانية-حاولت-مهاجمة-جسر-القرم-1080854302.html

أسطول البحر الأسود يدمر خلال أسبوع 3 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة جسر القرم

أسطول البحر الأسود يدمر خلال أسبوع 3 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة جسر القرم

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن سفن أسطول البحر الأسود دمرت خلال الأسبوع الماضي، 3 زوارق مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة جسر القرم. 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T14:35+0000

2023-09-09T14:35+0000

2023-09-09T15:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076941795_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_fa39a890c43d68d171d597ca2eee737d.jpg

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "اكتشفت سفن أسطول البحر الأسود، في أثناء قيامها بمهمة قتالية في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش، زوارق مسيرة أوكرانية، وقامت بتدمير ثلاثة زوارق مسيرة شبه غاطسة حاولت مهاجمة جسر القرم".وبحسب بيان الدفاع: "دمرت طائرات البحرية غرب شبه جزيرة القرم 4 زوارق عالية السرعة مع مجموعات إنزال لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ويبلغ إجمالي عددها ما يصل إلى 50 عسكريًا أوكرانيًا".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230909/خبير-يكشف-عن-الطرق-الروسية-للقضاء-على-أنظمة-الدفاع-الأمريكية-في-أوكرانيا-1080839272.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا