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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230909/الدفاع-الروسية-أسطول-البحر-الأسود-يدمر-خلال-أسبوع-3-زوارق-أوكرانية-حاولت-مهاجمة-جسر-القرم-1080854302.html
أسطول البحر الأسود يدمر خلال أسبوع 3 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة جسر القرم
أسطول البحر الأسود يدمر خلال أسبوع 3 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة جسر القرم
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن سفن أسطول البحر الأسود دمرت خلال الأسبوع الماضي، 3 زوارق مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة جسر القرم. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T14:35+0000
2023-09-09T15:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "اكتشفت سفن أسطول البحر الأسود، في أثناء قيامها بمهمة قتالية في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش، زوارق مسيرة أوكرانية، وقامت بتدمير ثلاثة زوارق مسيرة شبه غاطسة حاولت مهاجمة جسر القرم".وبحسب بيان الدفاع: "دمرت طائرات البحرية غرب شبه جزيرة القرم 4 زوارق عالية السرعة مع مجموعات إنزال لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ويبلغ إجمالي عددها ما يصل إلى 50 عسكريًا أوكرانيًا".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230909/خبير-يكشف-عن-الطرق-الروسية-للقضاء-على-أنظمة-الدفاع-الأمريكية-في-أوكرانيا-1080839272.html
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روسيا

أسطول البحر الأسود يدمر خلال أسبوع 3 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة جسر القرم

14:35 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 15:22 GMT 09.09.2023)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورسفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020
سفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن سفن أسطول البحر الأسود دمرت خلال الأسبوع الماضي، 3 زوارق مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة جسر القرم.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "اكتشفت سفن أسطول البحر الأسود، في أثناء قيامها بمهمة قتالية في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش، زوارق مسيرة أوكرانية، وقامت بتدمير ثلاثة زوارق مسيرة شبه غاطسة حاولت مهاجمة جسر القرم".
وبحسب بيان الدفاع: "دمرت طائرات البحرية غرب شبه جزيرة القرم 4 زوارق عالية السرعة مع مجموعات إنزال لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ويبلغ إجمالي عددها ما يصل إلى 50 عسكريًا أوكرانيًا".
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وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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