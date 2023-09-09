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https://sputnikarabic.ae/20230909/الكرملين-شروط-روسيا-لاستئناف-صفقة-الحبوب-معروفة-جيدًا-وقابلة-للتنفيذ-1080843121.html
الكرملين: شروط روسيا لاستئناف صفقة الحبوب معروفة جيدًا وقابلة للتنفيذ
الكرملين: شروط روسيا لاستئناف صفقة الحبوب معروفة جيدًا وقابلة للتنفيذ
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن جميع شروط استئناف صفقة الحبوب من قبل روسيا معروفة جيدا، ويجب الوفاء بها. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T09:50+0000
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روسيا
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قال بيسكوف في حديث مع الصحفيين، إن "الرئيس الروسي قال بوضوح إن الشروط معروفة جيدًا، وقد تم الاتفاق عليها".وأضاف أنه "يقال الآن إن الغرب مستعد للتعهد بفتح "سويفت" لشركة تابعة لبنك روسيا الزراعي، والحقيقة هي أن الاتفاقيات تنص على أن "سويفت" يجب أن يكون متاحًا لبنك روسيا الزراعي، وليس للشركة التابعة له".وأشار بيسكوف إلى "الحاجة إلى العودة إلى أساسيات الاتفاقيات التي تم التوصل إليها منذ البداية، والتي تلقينا وعودًا بالوفاء بها منذ فترة طويلة".وأخطرت موسكو في 17 تموز/ يوليو الماضي تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بوقف تمديد اتفاق الحبوب، ما يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.وتعود أسباب وقف العمل بالاتفاق إلى عدم التزام الدول الغربية بالشروط التي تراعي مصالح روسيا بموجب الاتفاق، رغم جهود الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230905/مسؤول-روسي-يتحدث-عن-الدور-الذي-ستلعبه-قطر-في-صفقة-الحبوب-1080712364.html
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الكرملين: شروط روسيا لاستئناف صفقة الحبوب معروفة جيدًا وقابلة للتنفيذ

09:50 GMT 09.09.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن جميع شروط استئناف صفقة الحبوب من قبل روسيا معروفة جيدا، ويجب الوفاء بها.
قال بيسكوف في حديث مع الصحفيين، إن "الرئيس الروسي قال بوضوح إن الشروط معروفة جيدًا، وقد تم الاتفاق عليها".
وأضاف أنه "يقال الآن إن الغرب مستعد للتعهد بفتح "سويفت" لشركة تابعة لبنك روسيا الزراعي، والحقيقة هي أن الاتفاقيات تنص على أن "سويفت" يجب أن يكون متاحًا لبنك روسيا الزراعي، وليس للشركة التابعة له".
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
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وأشار بيسكوف إلى "الحاجة إلى العودة إلى أساسيات الاتفاقيات التي تم التوصل إليها منذ البداية، والتي تلقينا وعودًا بالوفاء بها منذ فترة طويلة".
وأخطرت موسكو في 17 تموز/ يوليو الماضي تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بوقف تمديد اتفاق الحبوب، ما يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.
وتعود أسباب وقف العمل بالاتفاق إلى عدم التزام الدول الغربية بالشروط التي تراعي مصالح روسيا بموجب الاتفاق، رغم جهود الأمم المتحدة.
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