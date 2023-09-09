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الهند تعرض نظام الدفع الخاص بها بديل فيزا وماستر كارد على ضيوف قمة العشرين

الهند تعرض نظام الدفع الخاص بها بديل فيزا وماستر كارد على ضيوف قمة العشرين

عُرض على الأجانب في قمة مجموعة العشرين الاتصال بنظام الدفع الهندي UPI، والذي، وفقًا لممثل البنك المركزي في البلاد، يعد بديلاً لأنظمة فيزا وماستر كارد. 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T07:47+0000

2023-09-09T07:47+0000

2023-09-09T07:48+0000

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وقال جونفير سينغ، رئيس قسم أنظمة الدفع والتسوية في بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي)، لـ"سبوتنيك"، على هامش المؤتمر: وتابع: "بهذه الطريقة نأمل أن نسهل على الأجانب عملية دفع ثمن المشتريات والخدمات في الهند".ووفقا له، بعد انتهاء العرض الترويجي، سيتمكن الأجانب الذين أنشأوا حسابا في نظام UPI من الاستمرار في استخدام الخدمة عن طريق إدخال تفاصيل جواز سفرهم ومعلومات التأشيرة الهندية.واختتم سينغ حديثه قائلاً: "لا أرى أي سبب يمنع نظام الدفع الخاص بنا من أن يصبح بديلاً لأنظمة فيزا وماستر كارد، التي لا يمكن للسياح الروس الوصول إليها حاليًا. وسنكون سعداء إذا انضموا إلى نظامنا المتكامل".كما ساعد سينغ أحد مراسلي سبوتنيك في استخدام الخدمة وإنشاء حساب مجاني في النظام. وهناك مكافأة قدرها 200 روبية (حوالي ثلاثة دولارات) تظهر تلقائيا على حساب المستخدم الأجنبي. وأوصى منظمو مجموعة العشرين بإنفاقها على الفور في معرض سلع محلي يقع على أراضي موقع القمة.وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2022. ومن المقرر أن تعقد قمة قيادة المجموعة في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر. قادة دول مجموعة العشرين وتسع دول أخرى - بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وعمان وسنغافورة مدعوون لحضوره. وفي وقت سابق، أفادت التقارير أن الوفد الروسي في القمة سيرأسه وزير الخارجية سيرجي لافروف، والوفد الصيني رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ.

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