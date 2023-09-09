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بث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائر
https://sputnikarabic.ae/20230909/بث-مباشر-تغطية-متواصلة-لتطورات-كارثة-زلزال-المغرب-وحجم-الخسائر-1080843359.html
بث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائر
بث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائر
ضرب زلزال مدمر المملكة المغربية، بعد منتصف ليلة أمس الجمعة، وقد بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T10:05+0000
2023-09-09T10:35+0000
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, زلزال, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры, مصر, أخبار تركيا اليوم, أخبار الأردن, روسيا
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, زلزال, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры, مصر, أخبار تركيا اليوم, أخبار الأردن, روسيا
امرأة تنظر إلى أنقاض مبنى في المدينة القديمة التي دمرها الزلزال في مراكش، المغرب، 9 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي

بث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائر

10:05 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 10:35 GMT 09.09.2023)
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يتبع
ضرب زلزال مدمر المملكة المغربية، بعد منتصف ليلة أمس الجمعة، وقد بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين.
قائمة المحتوى
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10:43 GMT 09.09.2023
القوات المسلحة المغربية تنشر وسائل بشرية ولوجيستية، جوية وبرية، وكذلك وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والانقاذ، ومستشفى ميداني، للتعامل مع تداعيات الزلزال.
10:33 GMT 09.09.2023
لقطات متداولة لفرار الناس إلى الشوارع بحثا عن ملجأ آمن، مع بداية وقوع الزلزال، وانهيار عمارات سكنية.
10:22 GMT 09.09.2023
التلفزيون المغربي يعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى820 قتيلا و 672 مصابا.
10:18 GMT 09.09.2023
هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ترفع تقييمها للخسائر الناتجة عن الزلزال الذي ‏ضرب المغرب، من "محتملة" إلى "خسائر كبيرة محتملة"، مشيرة إلى أن هناك احتمالا بنسبة 34% أن يكون ما بين 100 إلى 1000 شخص قد لقوا حتفهم بعد الزلزال.
10:16 GMT 09.09.2023
10:14 GMT 09.09.2023
تتابعت ردود فعل عربية ودولية على وقوع الزلزال المدمر، حيث أعلنت العديد من الدول من بينها روسيا ومصر وتركيا وقطر والسعودية والأردن وليبيا وسلطنة عمان وإسبانيا، تضامنها مع الرباط وتقديم التعازي للشعب المغربي وأسر الضحايا.
10:09 GMT 09.09.2023
10:07 GMT 09.09.2023
وأطلقت السلطات الصحية المغربية عملية إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال"، مشيرة أنه تم تعبئة سبع شاحنات محملة بالأغطية وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى سكان المناطق المنكوبة".
10:05 GMT 09.09.2023
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا"، مؤكدة أن القوات المسلحة تسخّر جميع الوسائل والإمكانيات لتقديم المساعدات اللازمة وتقييم أضرار الزلزال.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:15 GMT
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