بث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائر

يتبع
ضرب زلزال مدمر إقليم الحوز بالمملكة المغربية، بعد منتصف ليلة أمس الجمعة، وقد بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين.
06:29 GMT 10.09.2023
حداد وطني لثلاثة أيام في المغرب بعد الزلزال المدمر
06:28 GMT 10.09.2023
عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين مستمرة في المناطق المتضررة
04:03 GMT 10.09.2023
وسائل إعلام موريتانية: السلطات تمنع الحفلات والفرح الجماعي تضامنا مع المغرب
21:58 GMT 09.09.2023
21:58 GMT 09.09.2023
21:36 GMT 09.09.2023
وزير العدل المغربي: عدد من القرى التي ضربها الزلزال اختفت نهائيا
21:35 GMT 09.09.2023
الداخلية المغربية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2012 حالة وفاة و2059 إصابة بينها 1404 إصابات خطيرة
20:55 GMT 09.09.2023
مصرع فرنسي وإصابة ثمانية في زلزال المغرب
كشف مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية، عن مصرع مواطن فرنسي وإصابة ثمانية آخرين في الزلزال الذي ضرب المغرب في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.
20:52 GMT 09.09.2023
وزير العدل المغربي: عدد من الأحياء القديمة وبعضها تاريخي في مدينة تارودانت تضررت بشكل كبير وعدد من القرى دمرت بشكل كامل في المنطقة جراء الزلزال.
20:51 GMT 09.09.2023
وزير العدل المغربي: نعمل على إيواء السكان غير القادرين على العودة لمنازلهم في المناطق المتضررة ونسعى للتغلب على انقطاع طرق في محيط تارودانت وأولويتنا توفير الخدمات الأساسية
20:34 GMT 09.09.2023
زلزال المغرب يدمر أجزاء كبيرة من أسوار مدينة مراكش التاريخية التي بنيت في القرن الـ12 الميلادي أحد أبرز المعالم الأثرية في المملكة.
20:32 GMT 09.09.2023
مشهد مؤثر لإنقاذ قطة من تحت أنقاض منزل دمره زلزال مراكش
20:29 GMT 09.09.2023
20:00 GMT 09.09.2023
فندق كريستيانو رونالدو الواقع على مشارف مراكش يتحول إلى ملجأ لمنكوبي الزلزال
فتح أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو جعل فندقه في مراكش لـ توفير المأوى للمتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب
وقالت إيرين سيكساس، وهي مواطنة إسبانية، لقناة 24h: "كان علينا أن نأتي إلى المنطقة الجديدة في مراكش، حيث يوجد المزيد من الفنادق الفاخرة، إذا جاز التعبير".
وتابعت "الآن تمكنا من الحصول على فندق كريستيانو رونالدو، الذي يقع على مشارف المدينة، ليمنحنا غرفة".
ومضت بالقول "نحن ننتظر. لقد نمنا طوال الليل في الشارع وفي الساعة السابعة صباحا قالوا لنا نعم، يمكننا الاقتراب. يوجد في الردهة عدد كبير من الأشخاص من جنسيات مختلفة".
وكما أفادت إيرين سيكساس، فإن فندق كريستيانو في مراكش هو فندق أربع نجوم، مصنف على أنه فاخر تقريبا، ويقع على مشارف المدينة ويحتوي على مسبح خارجي ومركز للياقة البدنية وحديقة وتراس، فضلا عن مطعم. وبار. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بديكور يتماشى مع البلد.
19:46 GMT 09.09.2023
السيسي يعزي المغرب في ضحايا الزلزال المروع
19:25 GMT 09.09.2023
شيخ الأزهر: نعزي المغرب في ضحايا الزلزال العنيف الذي خلف مئات الضحايا والمصابين
19:13 GMT 09.09.2023
تحديث وزارة الخارجية الإسرائيلية: 468 مواطنا إسرائيليا في المغرب 56 منهم ما زال الاتصال بهم منقطعا
19:09 GMT 09.09.2023
الداخلية المغربية: ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 1305 قتلى و1832 مصابا
18:59 GMT 09.09.2023
محمد بن زايد يأمر الهلال الأحمر بتقديم مساعدات عاجلة للمغرب
18:54 GMT 09.09.2023
الديوان الملكي المغربي: اﻹﻋﻼن عن حداد وطني لمدة 3 أيام