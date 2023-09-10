بث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائر

فندق كريستيانو رونالدو الواقع على مشارف مراكش يتحول إلى ملجأ لمنكوبي الزلزال

فتح أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو جعل فندقه في مراكش لـ توفير المأوى للمتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب

وقالت إيرين سيكساس، وهي مواطنة إسبانية، لقناة 24h: "كان علينا أن نأتي إلى المنطقة الجديدة في مراكش، حيث يوجد المزيد من الفنادق الفاخرة، إذا جاز التعبير".

وتابعت "الآن تمكنا من الحصول على فندق كريستيانو رونالدو، الذي يقع على مشارف المدينة، ليمنحنا غرفة".

ومضت بالقول "نحن ننتظر. لقد نمنا طوال الليل في الشارع وفي الساعة السابعة صباحا قالوا لنا نعم، يمكننا الاقتراب. يوجد في الردهة عدد كبير من الأشخاص من جنسيات مختلفة".

وكما أفادت إيرين سيكساس، فإن فندق كريستيانو في مراكش هو فندق أربع نجوم، مصنف على أنه فاخر تقريبا، ويقع على مشارف المدينة ويحتوي على مسبح خارجي ومركز للياقة البدنية وحديقة وتراس، فضلا عن مطعم. وبار. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بديكور يتماشى مع البلد.