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رئيس الوزراء الهندي: توصلنا إلى توافق في الآراء بشأن إعلان قمة العشرين
رئيس الوزراء الهندي: توصلنا إلى توافق في الآراء بشأن إعلان قمة العشرين
أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أنه تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T10:58+0000
2023-09-09T11:15+0000
العالم
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وقال مودي خلال الجلسة الثانية لقمة مجموعة العشرين اليوم السبت "بفضل العمل الجاد الذي قام به فريقنا، تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إعلان قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي".وأضاف "أُعلن قبول هذا الإعلان وبهذه المناسبة، أهنئ القادة والوزراء الذين عملوا بجد وجعلوا تحقيق هذا ممكنًا".ومن أبرز ما جاء في إعلان مجموعة العشرين إن قادة مجموعة العشرين يدعون إلى التنفيذ الكامل لمبادرة البحر الأسود بما في ذلك تأمين إمدادات الأسمدة الروسية.وأضاف الإعلان أن مجموعة العشرين تدعو للتصرف وفقًا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.وفي وقت سابق، رحب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بوفود دول مجموعة العشرين وقادة وممثلي الدول المشاركة والمنظمات الدولية في مركز بهارات ماندابام الذي يشهد عقد قمة المجموعة اليوم السبت. وتنعقد القمة في ظل حضور الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، فيما أعرب مودي عن ثقته من أن انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو في مجموعة العشرين يحظى بدعم جميع الأعضاء.
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العالم

رئيس الوزراء الهندي: توصلنا إلى توافق في الآراء بشأن إعلان قمة العشرين

10:58 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 11:15 GMT 09.09.2023)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أنه تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين.
وقال مودي خلال الجلسة الثانية لقمة مجموعة العشرين اليوم السبت "بفضل العمل الجاد الذي قام به فريقنا، تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إعلان قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي".
تحضيرات قمة مجموعة العشرين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
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وأضاف "أُعلن قبول هذا الإعلان وبهذه المناسبة، أهنئ القادة والوزراء الذين عملوا بجد وجعلوا تحقيق هذا ممكنًا".
ومن أبرز ما جاء في إعلان مجموعة العشرين إن قادة مجموعة العشرين يدعون إلى التنفيذ الكامل لمبادرة البحر الأسود بما في ذلك تأمين إمدادات الأسمدة الروسية.
وأضاف الإعلان أن مجموعة العشرين تدعو للتصرف وفقًا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، رحب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بوفود دول مجموعة العشرين وقادة وممثلي الدول المشاركة والمنظمات الدولية في مركز بهارات ماندابام الذي يشهد عقد قمة المجموعة اليوم السبت.
وتنعقد القمة في ظل حضور الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، فيما أعرب مودي عن ثقته من أن انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو في مجموعة العشرين يحظى بدعم جميع الأعضاء.
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