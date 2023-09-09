https://sputnikarabic.ae/20230909/مودي-انضمام-الاتحاد-الأفريقي-إلى-مجموعة-العشرين-يحظى-بدعم-جميع-الأعضاء-1080838033.html

مودي: انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين يحظى بدعم جميع الأعضاء

مودي: انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين يحظى بدعم جميع الأعضاء

رحب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بوفود دول مجموعة العشرين وقادة وممثلي الدول المشاركة والمنظمات الدولية في مركز بهارات ماندابام الذي يشهد عقد القمة اليوم السبت. 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T06:11+0000

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وقالت وكالة أنباء جنوب آسيا الدولية إنه عندما دخل ممثلو الدول إلى مركز بهارات ماندابام في ميدان براغاتي في نيودلهي، استقبلهم رئيس الوزراء مودي عند المدخل وتبادل المصافحة معهم.ويحضر الاتحاد الأفريقي قمة مجموعة العشرين الحالية كعضو رسمي، فيما أعرب مودي عن ثقته من أن اقتراح انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو في مجموعة العشرين يحظى بدعم جميع الأعضاء.وأشار رئيس الوزراء الهندي إلى أن جائحة كوفيد خلقت أزمة ثقة عالمية، كما أدت الأزمة الأوكرانية إلى تفاقم هذه الأزمة، ونحن إذ تمكنا من هزيمة كوفيد، يمكننا أيضا التغلب على الخلافات بيننا، لذلك ندعو من خلال مجموعة العشرين، إلى السعى جاهدين لتحويل أزمة الثقة هذه إلى تفاهم عالمي، لقد حان الوقت للعمل معا.وشدد مودي على أن تحقيق التفاهم العالمي ضروري لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية، والأمن الغذائي وأزمة الأسمدة، والانقسام بين الشمال والجنوب.وفي يونيو/حزيران، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى نظرائه في مجموعة العشرين، أنه ينبغي منح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة في المجموعة في القمة المقبلة.ومن بين رؤساء الوفود الآخرين الذين استقبلهم رئيس الوزراء مودي للمشاركة في فاعليات القمة، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان، رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورئيسة المفوضة الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.يذكر أن الهند كانت قد تولت رئاسة مجموعة العشرين في الأول من ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وتم تنظيم حوالي 200 اجتماع يتعلق بمجموعة العشرين في 60 مدينة في جميع أنحاء البلاد.وتعد القمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين تتويجا لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي تعقد على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمع المدني.

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