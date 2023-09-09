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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230909/ماسك-يوضح-سبب-رفضه-إعطاء-خدمات-مرتبطة-بهجمات-للجيش-الأوكراني-1080837725.html
ماسك يوضح سبب رفضه إعطاء خدمات مرتبطة بهجمات للجيش الأوكراني
ماسك يوضح سبب رفضه إعطاء خدمات مرتبطة بهجمات للجيش الأوكراني
أعلن الملياردير الأمريكي وصاحب شركة "ستارلينك"، إيلون ماسك، أن شروط خدمة نظام شركته للأقمار الصناعية تحظر استخدامه للأغراض العسكرية، وذلك ردا على التقارير التي... 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T05:19+0000
2023-09-09T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب ماسك على موقع التواصل الاجتماعي X: "تحظر شروط الخدمة بوضوح استخدام "ستارلينك" في العمليات العسكرية الهجومية، نظرًا لأننا نظام مدني، لذلك طلبوا مرة أخرى شيئا كان محظورا صراحة".وأضاف ماسك أن هناك فرقًا بين رفض التصرف بناءً على أوامر أوكرانيا وإجراء تغييرات متعمدة على ستارلينك لإحباطها.وفقًا لماسك، لم يعد هو ولا أي شخص آخر بأن النظام سيعمل في شبه جزيرة القرم.وجاء هذا ردا على ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، أن ماسك أمر بالحد من عمل شبكة الإنترنت الفضائية ستارلينك بالقرب من شبه جزيرة القرم، وبالتالي أحبط الهجوم الأوكراني على الأسطول الروسي، نقلا عن كاتب سيرة ماسك الذاتية، والتر إيزاكسون، والتي ستصدر في 12 سبتمبر القادم.وبحسب التقارير، فإن ماسك قلق من أنه ردا على "بيرل هاربور الصغير" يمكن لروسيا الرد بأسلحة نووية. وبسبب انقطاع خدمة ستارلينك، فقدت المسيرات الأوكرانية تحت الماء المحملة بالمتفجرات الاتصال وانجرفت إلى الشاطئ.
https://sputnikarabic.ae/20230902/إيلون-ماسك-بايدن-يدمر-شرعية-النظام-الديمقراطي-الأمريكي-1080628972.html
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العالم
العالم

ماسك يوضح سبب رفضه إعطاء خدمات مرتبطة بهجمات للجيش الأوكراني

05:19 GMT 09.09.2023
© AFP 2023 / MICHAEL GONZALEZرجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© AFP 2023 / MICHAEL GONZALEZ
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أعلن الملياردير الأمريكي وصاحب شركة "ستارلينك"، إيلون ماسك، أن شروط خدمة نظام شركته للأقمار الصناعية تحظر استخدامه للأغراض العسكرية، وذلك ردا على التقارير التي أفادت بإحباط هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية على أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.
وكتب ماسك على موقع التواصل الاجتماعي X: "تحظر شروط الخدمة بوضوح استخدام "ستارلينك" في العمليات العسكرية الهجومية، نظرًا لأننا نظام مدني، لذلك طلبوا مرة أخرى شيئا كان محظورا صراحة".
وأضاف ماسك أن هناك فرقًا بين رفض التصرف بناءً على أوامر أوكرانيا وإجراء تغييرات متعمدة على ستارلينك لإحباطها.
وفقًا لماسك، لم يعد هو ولا أي شخص آخر بأن النظام سيعمل في شبه جزيرة القرم.
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
إيلون ماسك: بايدن يدمر شرعية النظام الديمقراطي الأمريكي
2 سبتمبر, 08:47 GMT
وجاء هذا ردا على ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، أن ماسك أمر بالحد من عمل شبكة الإنترنت الفضائية ستارلينك بالقرب من شبه جزيرة القرم، وبالتالي أحبط الهجوم الأوكراني على الأسطول الروسي، نقلا عن كاتب سيرة ماسك الذاتية، والتر إيزاكسون، والتي ستصدر في 12 سبتمبر القادم.
وبحسب التقارير، فإن ماسك قلق من أنه ردا على "بيرل هاربور الصغير" يمكن لروسيا الرد بأسلحة نووية. وبسبب انقطاع خدمة ستارلينك، فقدت المسيرات الأوكرانية تحت الماء المحملة بالمتفجرات الاتصال وانجرفت إلى الشاطئ.
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