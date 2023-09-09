https://sputnikarabic.ae/20230909/مقتل-طفل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-بالضفة-الغربية-1080866003.html
مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
قُتل طفل فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، في مخيم العروب شمال مدينة الخليل الواقعة جنوبي الضفة الغربية. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T21:23+0000
2023-09-09T21:23+0000
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أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، "استشهاد الطفل ميلاد منذر الراعي (16 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الظهر، عند مدخل مخيم العروب".وخلال الأعوام الماضية، اتهمت جماعات حقوقية بارزة في إسرائيل والخارج، السلطات الإسرائيلية واحتلالها للضفة الغربية المستمر منذ 56 عاما، بالتحول إلى نظام فصل عنصري يضع الفلسطينيين في وضع من الدرجة الثانية، ويهدف إلى الحفاظ على الهيمنة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط.ومنذ أشهر تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على المدنيين الفلسطينيين، في المقابل قتل أكثر من ثلاثين إسرائيليا بعمليات طعن ودهس وإطلاق نار قام بها مسلحون فلسطينيون منذ بداية العام الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230905/قتيل-وجرحى-ودمار-كبير-إثر-اقتحام-الجيش-الإسرائيلي-لمخيم-نور-شمس-في-طولكرم-صور-وفيديو-1080717764.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, مقتل فلسطيني, مقتل فتى فلسطيني, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, مقتل فلسطيني, مقتل فتى فلسطيني, العالم العربي
مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
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قُتل طفل فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، في مخيم العروب شمال مدينة الخليل الواقعة جنوبي الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، "استشهاد الطفل ميلاد منذر الراعي
(16 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الظهر، عند مدخل مخيم العروب".
وقال شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك": "قُتل الليلة طفل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بعد اندلاع مواجهات قرب مخيم العروب، في حين أطلق فيه جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع".
وخلال الأعوام الماضية، اتهمت جماعات حقوقية بارزة في إسرائيل والخارج، السلطات الإسرائيلية واحتلالها للضفة الغربية المستمر منذ 56 عاما، بالتحول إلى نظام فصل عنصري يضع الفلسطينيين في وضع من الدرجة الثانية، ويهدف إلى الحفاظ على الهيمنة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط.
ومنذ أشهر تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على المدنيين الفلسطينيين، في المقابل قتل أكثر من ثلاثين إسرائيليا بعمليات طعن ودهس وإطلاق نار قام بها مسلحون فلسطينيون منذ بداية العام الجاري.