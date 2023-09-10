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الدفاع: الجيش الروسي يقصف مواقع للواء "آزوف" القومي الأوكراني
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الجيش-الروسي-يقصف-مواقع-لوحدات-لواء-آزوف-القومي-الأوكراني-في-غابات-سيريبريانسكي--عاجل-1080867462.html
الدفاع: الجيش الروسي يقصف مواقع للواء "آزوف" القومي الأوكراني
الدفاع: الجيش الروسي يقصف مواقع للواء "آزوف" القومي الأوكراني
قال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات الـ "مركز" الروسية، إن الطيران والمدفعية الروسية أطلقوا النار على مجموعات هجومية تابعة للواء آزوف القومي... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T02:13+0000
2023-09-10T02:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية
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وقال سافتشوك، "في منطقة غابات سيريبريانسكي، أطلقت طائرات الجيش والمدفعية الهجومية النار على المجموعات المهاجمة التابعة للواء أزوف الثاني عشر للعمليات الخاصة".بالإضافة إلى ذلك، نفذت الطائرات القاذفة التابعة لقوات المركز ثلاث ضربات على مركزين للقيادة والمراقبة للعدو في منطقتي تشيرفونايا ديبروفا وسيريبريانكا.وبحسب سافتشوك، "خسر العدو ما يصل إلى 50 مسلحا ومركبة قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة".وأضاف سافتشوك أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة معادية بدون طيار".
https://sputnikarabic.ae/20230909/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-80-مرة-خلال-24-ساعة-ومقتل-مدنيين-1080867047.html
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روسيا, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا, وزارة الدفاع الروسية

الدفاع: الجيش الروسي يقصف مواقع للواء "آزوف" القومي الأوكراني

02:13 GMT 10.09.2023 (تم التحديث: 02:21 GMT 10.09.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات الـ "مركز" الروسية، إن الطيران والمدفعية الروسية أطلقوا النار على مجموعات هجومية تابعة للواء آزوف القومي الأوكراني (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، في منطقة غابات سيريبريانسكي.
وقال سافتشوك، "في منطقة غابات سيريبريانسكي، أطلقت طائرات الجيش والمدفعية الهجومية النار على المجموعات المهاجمة التابعة للواء أزوف الثاني عشر للعمليات الخاصة".
وأضاف أنه في اتجاه كراسني ليمان في منطقة تورسكي، صدت وحدات المجموعة الوسطى ثلاث هجمات من قبل اللواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
بالإضافة إلى ذلك، نفذت الطائرات القاذفة التابعة لقوات المركز ثلاث ضربات على مركزين للقيادة والمراقبة للعدو في منطقتي تشيرفونايا ديبروفا وسيريبريانكا.
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وبحسب سافتشوك، "خسر العدو ما يصل إلى 50 مسلحا ومركبة قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة".
وأضاف سافتشوك أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة معادية بدون طيار".
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