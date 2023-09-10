https://sputnikarabic.ae/20230910/الجيش-الروسي-يقصف-مواقع-لوحدات-لواء-آزوف-القومي-الأوكراني-في-غابات-سيريبريانسكي--عاجل-1080867462.html
الدفاع: الجيش الروسي يقصف مواقع للواء "آزوف" القومي الأوكراني
الدفاع: الجيش الروسي يقصف مواقع للواء "آزوف" القومي الأوكراني
قال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات الـ "مركز" الروسية، إن الطيران والمدفعية الروسية أطلقوا النار على مجموعات هجومية تابعة للواء آزوف القومي... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T02:13+0000
2023-09-10T02:13+0000
2023-09-10T02:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية
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وقال سافتشوك، "في منطقة غابات سيريبريانسكي، أطلقت طائرات الجيش والمدفعية الهجومية النار على المجموعات المهاجمة التابعة للواء أزوف الثاني عشر للعمليات الخاصة".بالإضافة إلى ذلك، نفذت الطائرات القاذفة التابعة لقوات المركز ثلاث ضربات على مركزين للقيادة والمراقبة للعدو في منطقتي تشيرفونايا ديبروفا وسيريبريانكا.وبحسب سافتشوك، "خسر العدو ما يصل إلى 50 مسلحا ومركبة قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة".وأضاف سافتشوك أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة معادية بدون طيار".
https://sputnikarabic.ae/20230909/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-80-مرة-خلال-24-ساعة-ومقتل-مدنيين-1080867047.html
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روسيا, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا, وزارة الدفاع الروسية
الدفاع: الجيش الروسي يقصف مواقع للواء "آزوف" القومي الأوكراني
02:13 GMT 10.09.2023 (تم التحديث: 02:21 GMT 10.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات الـ "مركز" الروسية، إن الطيران والمدفعية الروسية أطلقوا النار على مجموعات هجومية تابعة للواء آزوف القومي الأوكراني (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، في منطقة غابات سيريبريانسكي.
وقال سافتشوك، "في منطقة غابات سيريبريانسكي، أطلقت طائرات الجيش والمدفعية الهجومية
النار على المجموعات المهاجمة التابعة للواء أزوف الثاني عشر للعمليات الخاصة".
وأضاف أنه في اتجاه كراسني ليمان في منطقة تورسكي، صدت وحدات المجموعة الوسطى ثلاث هجمات من قبل اللواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
بالإضافة إلى ذلك، نفذت الطائرات القاذفة التابعة لقوات المركز ثلاث ضربات على مركزين للقيادة والمراقبة للعدو في منطقتي تشيرفونايا ديبروفا وسيريبريانكا.
وبحسب سافتشوك، "خسر العدو ما يصل إلى 50 مسلحا ومركبة قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة".
وأضاف سافتشوك أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة معادية بدون طيار".