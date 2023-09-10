https://sputnikarabic.ae/20230910/النيجر-تتهم-فرنسا-بنشر-قوات-في-الدول-المجاورة-استعدادا-لعمل-عسكري-ضدها-1080867175.html
النيجر تتهم فرنسا بنشر قوات في الدول المجاورة استعدادا لعمل عسكري ضدها
النيجر تتهم فرنسا بنشر قوات في الدول المجاورة استعدادا لعمل عسكري ضدها
اتهم المجلس العسكري في النيجر، فرنسا بنشر قوات على أراضي الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، استعدادا للتدخل العسكري في النيجر. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T00:52+0000
2023-09-10T00:52+0000
2023-09-10T00:52+0000
النيجر
أخبار النيجر
أخبار فرنسا
إيكواس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080673707_0:1454:2048:2606_1920x0_80_0_0_d16a2ddac78003fe45c5b379c504b25d.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الكولونيل أمادو عبد الرحمن، في بيان بثه التلفزيون النيجري، إن "فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في إطار الاستعدادات لشن عدوان على النيجر، والذي يتم التخطيط له مع هذه المنظمة (إيكواس).في وقت سابق هذا الشهر، قال رئيس وزراء النيجر المعين الجديد، علي محمد الأمين زين، إن القوات الفرنسية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني ودعا إلى رحيلها سريعا.بدورها قالت هيئة الأركان العامة الفرنسية، إن فرنسا تدرس عدة خيارات لسحب قواتها من النيجر، وأن الاتصالات مستمرة مع الجيش النيجري وتتعلق بالجوانب العملياتية والفنية.وتتمركز القوات الفرنسية إلى حد كبير في قاعدتها الجوية في نيامي عاصمة النيجر منذ أطاح المجلس العسكري في النيجر بالرئيس محمد بازوم المدعوم من باريس في أواخر يوليو/تموز.وفي وقت سابق، هددت كتلة غرب أفريقيا (الإيكواس) بالتدخل العسكري إذا لم يعيد جيش النيجر بازوم إلى السلطة.
https://sputnikarabic.ae/20230908/هيئة-الأركان-الفرنسية-باريس-تدرس-عدة-خيارات-لانسحاب-قواتها-من-النيجر-1080802782.html
النيجر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080673707_0:1262:2048:2798_1920x0_80_0_0_7a441c010717c53ceb73781cc69a2b64.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , إيكواس, العالم
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , إيكواس, العالم
النيجر تتهم فرنسا بنشر قوات في الدول المجاورة استعدادا لعمل عسكري ضدها
تابعنا عبر
اتهم المجلس العسكري في النيجر، فرنسا بنشر قوات على أراضي الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، استعدادا للتدخل العسكري في النيجر.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الكولونيل أمادو عبد الرحمن، في بيان بثه التلفزيون النيجري، إن "فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في إطار الاستعدادات لشن عدوان على النيجر
، والذي يتم التخطيط له مع هذه المنظمة (إيكواس).
في وقت سابق هذا الشهر، قال رئيس وزراء النيجر المعين الجديد، علي محمد الأمين زين، إن القوات الفرنسية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني ودعا إلى رحيلها سريعا
.
بدورها قالت هيئة الأركان العامة الفرنسية، إن فرنسا تدرس عدة خيارات لسحب قواتها من النيجر، وأن الاتصالات مستمرة مع الجيش النيجري وتتعلق بالجوانب العملياتية والفنية.
وتتمركز القوات الفرنسية إلى حد كبير في قاعدتها الجوية في نيامي عاصمة النيجر منذ أطاح المجلس العسكري في النيجر بالرئيس محمد بازوم المدعوم من باريس في أواخر يوليو/تموز.
وفي وقت سابق، هددت كتلة غرب أفريقيا (الإيكواس) بالتدخل العسكري إذا لم يعيد جيش النيجر بازوم إلى السلطة.