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https://sputnikarabic.ae/20230910/النيجر-تتهم-فرنسا-بنشر-قوات-في-الدول-المجاورة-استعدادا-لعمل-عسكري-ضدها-1080867175.html
النيجر تتهم فرنسا بنشر قوات في الدول المجاورة استعدادا لعمل عسكري ضدها
النيجر تتهم فرنسا بنشر قوات في الدول المجاورة استعدادا لعمل عسكري ضدها
اتهم المجلس العسكري في النيجر، فرنسا بنشر قوات على أراضي الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، استعدادا للتدخل العسكري في النيجر. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T00:52+0000
2023-09-10T00:52+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الكولونيل أمادو عبد الرحمن، في بيان بثه التلفزيون النيجري، إن "فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في إطار الاستعدادات لشن عدوان على النيجر، والذي يتم التخطيط له مع هذه المنظمة (إيكواس).في وقت سابق هذا الشهر، قال رئيس وزراء النيجر المعين الجديد، علي محمد الأمين زين، إن القوات الفرنسية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني ودعا إلى رحيلها سريعا.بدورها قالت هيئة الأركان العامة الفرنسية، إن فرنسا تدرس عدة خيارات لسحب قواتها من النيجر، وأن الاتصالات مستمرة مع الجيش النيجري وتتعلق بالجوانب العملياتية والفنية.وتتمركز القوات الفرنسية إلى حد كبير في قاعدتها الجوية في نيامي عاصمة النيجر منذ أطاح المجلس العسكري في النيجر بالرئيس محمد بازوم المدعوم من باريس في أواخر يوليو/تموز.وفي وقت سابق، هددت كتلة غرب أفريقيا (الإيكواس) بالتدخل العسكري إذا لم يعيد جيش النيجر بازوم إلى السلطة.
https://sputnikarabic.ae/20230908/هيئة-الأركان-الفرنسية-باريس-تدرس-عدة-خيارات-لانسحاب-قواتها-من-النيجر-1080802782.html
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النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , إيكواس, العالم
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , إيكواس, العالم

النيجر تتهم فرنسا بنشر قوات في الدول المجاورة استعدادا لعمل عسكري ضدها

00:52 GMT 10.09.2023
© AFP 2023احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر
احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© AFP 2023
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اتهم المجلس العسكري في النيجر، فرنسا بنشر قوات على أراضي الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، استعدادا للتدخل العسكري في النيجر.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الكولونيل أمادو عبد الرحمن، في بيان بثه التلفزيون النيجري، إن "فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في إطار الاستعدادات لشن عدوان على النيجر، والذي يتم التخطيط له مع هذه المنظمة (إيكواس).
في وقت سابق هذا الشهر، قال رئيس وزراء النيجر المعين الجديد، علي محمد الأمين زين، إن القوات الفرنسية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني ودعا إلى رحيلها سريعا.
بدورها قالت هيئة الأركان العامة الفرنسية، إن فرنسا تدرس عدة خيارات لسحب قواتها من النيجر، وأن الاتصالات مستمرة مع الجيش النيجري وتتعلق بالجوانب العملياتية والفنية.
انسحاب الجيش الفرنسي من مالي 11 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
هيئة الأركان الفرنسية: باريس تدرس عدة خيارات لانسحاب قواتها من النيجر
8 سبتمبر, 03:51 GMT
وتتمركز القوات الفرنسية إلى حد كبير في قاعدتها الجوية في نيامي عاصمة النيجر منذ أطاح المجلس العسكري في النيجر بالرئيس محمد بازوم المدعوم من باريس في أواخر يوليو/تموز.
وفي وقت سابق، هددت كتلة غرب أفريقيا (الإيكواس) بالتدخل العسكري إذا لم يعيد جيش النيجر بازوم إلى السلطة.
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