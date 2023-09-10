https://sputnikarabic.ae/20230910/حزب-روسيا-الموحدة-يفوز-بالانتخابات-المحلية-في-المناطق-الجديدة-1080890778.html
حزب روسيا الموحدة يفوز بالانتخابات المحلية في المناطق الجديدة -عاجل
حزب روسيا الموحدة يفوز بالانتخابات المحلية في المناطق الجديدة -عاجل
حقق حزب روسيا الموحدة، الحاكم في روسيا، فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية في جمهوريتي، لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حسبما ذكرت اللجان... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T21:31+0000
2023-09-10T21:31+0000
2023-09-10T21:31+0000
حزب روسيا الموحدة
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
الانتخابات الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
ففي إقليم خيرسون، حصل الحزب على 74.86% من الأصوات، أي ما يعادل 28 مقعدا في المجلس التشريعي المحلي، فيما بلغت نسبة إقبال الناخبين 65.36%، حسبما قالت رئيسة لجنة الانتخابات الإقليمية مارينا زاخاروفا. مضيفة، أن المفوضية لم تتلق أي شكاوى بشأن الانتخابات.وأدلى ما يصل إلى 74.63% من الناخبين بأصواتهم لصالح حزب روسيا الموحدة في مجلس النواب الروسي، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية الروسية.وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، حصل حزب روسيا الموحدة على 78.04% من الأصوات، وفقاً للنتائج الأولية بعد فرز ما يقرب من 90% من الأصوات.وتجرى الانتخابات في معظم مناطق روسيا في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، ويهدف التصويت إلى انتخاب كبار المسؤولين في 21 منطقة في البلاد، وأعضاء مجلس الدوما.أصبحت منطقتا زابوروجيه وخيرسون، إلى جانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مناطق روسية في سبتمبر 2022 من خلال استفتاء.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الدوما-المناطق-الجديدة-تجري-انتخابات-للمرة-الأولى-وفقا-للقانون-الروسي-1080890617.html
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حزب روسيا الموحدة, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, الانتخابات الروسية
حزب روسيا الموحدة, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, الانتخابات الروسية
حزب روسيا الموحدة يفوز بالانتخابات المحلية في المناطق الجديدة -عاجل
تابعنا عبر
يتبع
حقق حزب روسيا الموحدة، الحاكم في روسيا، فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية في جمهوريتي، لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حسبما ذكرت اللجان الانتخابية، اليوم الأحد، بعد فرز جميع الأصوات.
ففي إقليم خيرسون، حصل الحزب على 74.86% من الأصوات، أي ما يعادل 28 مقعدا في المجلس التشريعي المحلي، فيما بلغت نسبة إقبال الناخبين 65.36%، حسبما قالت رئيسة لجنة الانتخابات الإقليمية مارينا زاخاروفا. مضيفة، أن المفوضية لم تتلق أي شكاوى بشأن الانتخابات.
وأدلى ما يصل إلى 74.63% من الناخبين بأصواتهم لصالح حزب روسيا الموحدة
في مجلس النواب الروسي، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية الروسية.
وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات الإقليمية، أن الحزب حصل على 83.01% من الأصوات في الانتخابات المحلية في مقاطعة زابوروجيه.
وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، حصل حزب روسيا الموحدة على 78.04% من الأصوات، وفقاً للنتائج الأولية بعد فرز ما يقرب من 90% من الأصوات.
وتجرى الانتخابات في معظم مناطق روسيا في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، ويهدف التصويت إلى انتخاب كبار المسؤولين في 21 منطقة في البلاد، وأعضاء مجلس الدوما.
أصبحت منطقتا زابوروجيه وخيرسون، إلى جانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مناطق روسية في سبتمبر 2022 من خلال استفتاء.