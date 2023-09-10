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حزب روسيا الموحدة يفوز بالانتخابات المحلية في المناطق الجديدة -عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230910/حزب-روسيا-الموحدة-يفوز-بالانتخابات-المحلية-في-المناطق-الجديدة-1080890778.html
حزب روسيا الموحدة يفوز بالانتخابات المحلية في المناطق الجديدة -عاجل
حزب روسيا الموحدة يفوز بالانتخابات المحلية في المناطق الجديدة -عاجل
حقق حزب روسيا الموحدة، الحاكم في روسيا، فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية في جمهوريتي، لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حسبما ذكرت اللجان... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T21:31+0000
2023-09-10T21:31+0000
حزب روسيا الموحدة
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
الانتخابات الروسية
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ففي إقليم خيرسون، حصل الحزب على 74.86% من الأصوات، أي ما يعادل 28 مقعدا في المجلس التشريعي المحلي، فيما بلغت نسبة إقبال الناخبين 65.36%، حسبما قالت رئيسة لجنة الانتخابات الإقليمية مارينا زاخاروفا. مضيفة، أن المفوضية لم تتلق أي شكاوى بشأن الانتخابات.وأدلى ما يصل إلى 74.63% من الناخبين بأصواتهم لصالح حزب روسيا الموحدة في مجلس النواب الروسي، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية الروسية.وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، حصل حزب روسيا الموحدة على 78.04% من الأصوات، وفقاً للنتائج الأولية بعد فرز ما يقرب من 90% من الأصوات.وتجرى الانتخابات في معظم مناطق روسيا في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، ويهدف التصويت إلى انتخاب كبار المسؤولين في 21 منطقة في البلاد، وأعضاء مجلس الدوما.أصبحت منطقتا زابوروجيه وخيرسون، إلى جانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مناطق روسية في سبتمبر 2022 من خلال استفتاء.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الدوما-المناطق-الجديدة-تجري-انتخابات-للمرة-الأولى-وفقا-للقانون-الروسي-1080890617.html
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حزب روسيا الموحدة, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, الانتخابات الروسية
حزب روسيا الموحدة, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, الانتخابات الروسية

حزب روسيا الموحدة يفوز بالانتخابات المحلية في المناطق الجديدة -عاجل

21:31 GMT 10.09.2023
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
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حقق حزب روسيا الموحدة، الحاكم في روسيا، فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية في جمهوريتي، لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حسبما ذكرت اللجان الانتخابية، اليوم الأحد، بعد فرز جميع الأصوات.
ففي إقليم خيرسون، حصل الحزب على 74.86% من الأصوات، أي ما يعادل 28 مقعدا في المجلس التشريعي المحلي، فيما بلغت نسبة إقبال الناخبين 65.36%، حسبما قالت رئيسة لجنة الانتخابات الإقليمية مارينا زاخاروفا. مضيفة، أن المفوضية لم تتلق أي شكاوى بشأن الانتخابات.
وأدلى ما يصل إلى 74.63% من الناخبين بأصواتهم لصالح حزب روسيا الموحدة في مجلس النواب الروسي، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية الروسية.
وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات الإقليمية، أن الحزب حصل على 83.01% من الأصوات في الانتخابات المحلية في مقاطعة زابوروجيه.
وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، حصل حزب روسيا الموحدة على 78.04% من الأصوات، وفقاً للنتائج الأولية بعد فرز ما يقرب من 90% من الأصوات.
الانتخابات في لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
الدوما: المناطق الجديدة تجري انتخابات للمرة الأولى وفقا للقانون الروسي
20:45 GMT
وتجرى الانتخابات في معظم مناطق روسيا في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، ويهدف التصويت إلى انتخاب كبار المسؤولين في 21 منطقة في البلاد، وأعضاء مجلس الدوما.
أصبحت منطقتا زابوروجيه وخيرسون، إلى جانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مناطق روسية في سبتمبر 2022 من خلال استفتاء.
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