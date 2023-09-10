https://sputnikarabic.ae/20230910/مصرع-26-شخصا-في-حادث-انقلاب-قارب-في-نهر-موكوا-بنيجيريا-1080892026.html
مصرع 26 شخصا في حادث انقلاب قارب في نهر موكوا بنيجيريا
مصرع 26 شخصا في حادث انقلاب قارب في نهر موكوا بنيجيريا
انتشلت سلطات الإنقاذ في نيجيريا 26 شخصا على الأقل، فيما لا تزال تبحث عن 44 آخرين بعد انقلاب قارب في نهر بموكوا بولاية نيجر شمال وسط البلاد. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T23:57+0000
2023-09-10T23:57+0000
2023-09-10T23:57+0000
نيجيريا
غرق قارب
غرق
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مصرع
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت صحيفة "بريميم تايمز" النيجيرية، أمس الأحد، أنه "تم انتشال ما لا يقل عن 26 جثة، بينما لا يزال 44 آخرون في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب في نهر في موكوا".وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع صباح الأحد، بين سد جبا وسد كينجي.وأكدت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر، أن أكثر من 100 شخص كانوا على متن القارب.وفي حزيران/يونيو الماضي، لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم وفُقد عدد آخر بعد انقلاب قارب أثناء رحلة إلى ولاية كوارا بعد حفل زفاف بولاية نيجر.
https://sputnikarabic.ae/20230902/مقتل-7-أشخاص-بهجوم-مسلح-على-مسجد-في-شمال-غربي-نيجيريا-1080640065.html
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نيجيريا, غرق قارب, غرق, العالم, مصرع
نيجيريا, غرق قارب, غرق, العالم, مصرع
مصرع 26 شخصا في حادث انقلاب قارب في نهر موكوا بنيجيريا
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انتشلت سلطات الإنقاذ في نيجيريا 26 شخصا على الأقل، فيما لا تزال تبحث عن 44 آخرين بعد انقلاب قارب في نهر بموكوا بولاية نيجر شمال وسط البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت صحيفة "بريميم تايمز" النيجيرية، أمس الأحد، أنه "تم انتشال ما لا يقل عن 26 جثة
، بينما لا يزال 44 آخرون في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب في نهر في موكوا".
وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع صباح الأحد، بين سد جبا وسد كينجي.
وأكدت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر، أن أكثر من 100 شخص كانوا على متن القارب.
وفي حزيران/يونيو الماضي، لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم وفُقد عدد آخر بعد انقلاب قارب أثناء رحلة إلى ولاية كوارا بعد حفل زفاف بولاية نيجر.