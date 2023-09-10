https://sputnikarabic.ae/20230910/مصر-تصدر-بيانا-بشأن-إعلان-إثيوبيا-إتمام-عملية-الملء-الرابع-لـسد-النهضة-1080887471.html

مصر تصدر بيانا بشأن إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لـ"سد النهضة"

مصر تصدر بيانا بشأن إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لـ"سد النهضة"

وصفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لـ"سد النهضة"، بأنه "استمرار في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا... 10.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-10T17:51+0000

2023-09-10T17:51+0000

2023-09-10T17:51+0000

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وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي".وأضاف البيان أن "هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها"، مشيرا إلى أن مصر كانت تأمل أن تشهد الجولة القادمة المقرر عقدها في أديس ابابا، انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد".وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قال في وقت سابق اليوم، إن بلاده تمكنت من التغلب على التحديات الداخلية والضغوط الخارجية التي واجهتها فيما يخص سد النهضة.وأعلن آبي أحمد انتهاء الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا)، "إنه لمن دواعي سروري أن أعلن عن الانتهاء بنجاح من عملية الملء الرابع والأخير لسد النهضة".سبق لوزارة الخارجية الإثيوبية أن أكدت، الخميس الماضي، سعيها للوصول لتفاهم مشترك يرضي كل الأطراف بشأن سد النهضة.وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، في تصريحات له، إن "الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقا للخطط الموضوعة له"، مؤكدا أنه "لم يلحظ أي تقدم بشأن الحلول من الجانب المصري لحل أزمة السد".ويشار إلى أن إثيوبيا قد انتهت من الملء الرابع لسد النهضة، في الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك بحسب ما كشفت عنه أحدث صور التقطتها الأقمار الصناعية.واستضافت مصر، الشهر الماضي، جولة جديدة من محادثات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، في وقت أكد رئيس وفد إثيوبيا المفوض سيلشي بيكلي، أن "هناك فوائد ستجنيها مصر والسودان من استكمال بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي".وأعلنت الحكومة المصرية، أن "جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة الأسبوع الماضي، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي"، مشيرة إلى أن "هدف المفاوضات هو الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".وأكد البيان أن "مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث".كما أعلن رئيس وفد إثيوبيا المفوض سيلشي بيكلي أن "هناك فوائد ستجنيها مصر والسودان من استكمال بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي"، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن حقوقها وتتمسك بموقفها الذي يرتكز على مبدأ الاستغلال المتساوي والعادل.يأتي ذلك بعد شهرين من اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في شهر يوليو/ تموز الماضي، على استئناف المفاوضات، على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع السودان.وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة، فيما طلبت السودان والقاهرة مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.وتعتبر مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، أن سد النهضة يمثل تهديدا "وجوديا" لها.

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