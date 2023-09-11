https://sputnikarabic.ae/20230911/الخارجية-الصينية-مفتاح-حل-الأزمة-الأوكرانية-يكمن-في-التخلي-عن-فكرة-الحرب-الباردة-1080904535.html

الخارجية الصينية: مفتاح حل الأزمة الأوكرانية يكمن في التخلي عن فكرة "الحرب الباردة"

الخارجية الصينية: مفتاح حل الأزمة الأوكرانية يكمن في التخلي عن فكرة "الحرب الباردة"

قال ماو نينغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن مفتاح حل الأزمة الأوكرانية يكمن في التخلي عن عقلية الحرب الباردة، معلقا على... 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T08:27+0000

2023-09-11T08:27+0000

2023-09-11T08:27+0000

العالم

روسيا

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وأعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في وقت سابق، اعتماد إعلان نيودلهي لقمة مجموعة العشرين، في سياق الأحداث في أوكرانيا، يطالب جميع الدول بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة من أجل الحصول على الأراضي.وأوضح ماو نينغ، ردا على سؤال صحفي للتعليق على موقف الصين من عدم وجود "انتقادات مباشرة لروسيا" في إعلان مجموعة العشرين:وأكد ماو نينغ أن الصين ستظل ملتزمة بالسلام والمفاوضات وستعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى أن إعلان قمة قادة مجموعة العشرين تم التوصل إليه بتوافق جميع الأطراف، ويعكس إجماع جميع الدول الأعضاء.

https://sputnikarabic.ae/20230911/أربعة-منها-عربية-روسيا-تلغي-الحاجة-للتأشيرات-السياحية-مع-عدة-دول-1080904151.html

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