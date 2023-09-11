https://sputnikarabic.ae/20230911/الخارجية-الصينية-مفتاح-حل-الأزمة-الأوكرانية-يكمن-في-التخلي-عن-فكرة-الحرب-الباردة-1080904535.html
الخارجية الصينية: مفتاح حل الأزمة الأوكرانية يكمن في التخلي عن فكرة "الحرب الباردة"
الخارجية الصينية: مفتاح حل الأزمة الأوكرانية يكمن في التخلي عن فكرة "الحرب الباردة"
قال ماو نينغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن مفتاح حل الأزمة الأوكرانية يكمن في التخلي عن عقلية الحرب الباردة، معلقا على... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T08:27+0000
2023-09-11T08:27+0000
2023-09-11T08:27+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102703/06/1027030635_0:0:2272:1279_1920x0_80_0_0_5825b77775921a41cf7520b47f2088b0.jpg
وأعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في وقت سابق، اعتماد إعلان نيودلهي لقمة مجموعة العشرين، في سياق الأحداث في أوكرانيا، يطالب جميع الدول بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة من أجل الحصول على الأراضي.وأوضح ماو نينغ، ردا على سؤال صحفي للتعليق على موقف الصين من عدم وجود "انتقادات مباشرة لروسيا" في إعلان مجموعة العشرين:وأكد ماو نينغ أن الصين ستظل ملتزمة بالسلام والمفاوضات وستعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى أن إعلان قمة قادة مجموعة العشرين تم التوصل إليه بتوافق جميع الأطراف، ويعكس إجماع جميع الدول الأعضاء.
https://sputnikarabic.ae/20230911/أربعة-منها-عربية-روسيا-تلغي-الحاجة-للتأشيرات-السياحية-مع-عدة-دول-1080904151.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102703/06/1027030635_0:0:2272:1704_1920x0_80_0_0_7342d7cfa8c7227b2095f39969b70ae8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الخارجية الصينية: مفتاح حل الأزمة الأوكرانية يكمن في التخلي عن فكرة "الحرب الباردة"
تابعنا عبر
قال ماو نينغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن مفتاح حل الأزمة الأوكرانية يكمن في التخلي عن عقلية الحرب الباردة، معلقا على الموقف المنصوص عليه في إعلان قمة مجموعة العشرين بشأن الصراع في أوكرانيا.
وأعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في وقت سابق، اعتماد إعلان نيودلهي لقمة مجموعة العشرين، في سياق الأحداث في أوكرانيا، يطالب جميع الدول بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة من أجل الحصول على الأراضي.
وأوضح ماو نينغ، ردا على سؤال صحفي للتعليق على موقف الصين من عدم وجود "انتقادات مباشرة لروسيا"
في إعلان مجموعة العشرين:
طالما اعتقدنا أن مفتاح الحل النهائي للأزمة الأوكرانية يكمن في التخلي عن عقلية الحرب الباردة، والاهتمام بالشواغل المعقولة لجميع الأطراف في المجال الأمني واحترامها، وكذلك في إيجاد حل سياسي من خلال الحوار والمفاوضات".
وأكد ماو نينغ أن الصين ستظل ملتزمة بالسلام والمفاوضات وستعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية
.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى أن إعلان قمة قادة مجموعة العشرين تم التوصل إليه بتوافق جميع الأطراف، ويعكس إجماع جميع الدول الأعضاء.