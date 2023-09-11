https://sputnikarabic.ae/20230911/أربعة-منها-عربية-روسيا-تلغي-الحاجة-للتأشيرات-السياحية-مع-عدة-دول-1080904151.html

منها أربعة عربية... روسيا بصدد تفعيل السفر "دون تأشيرة" مع عدة دول

منها أربعة عربية... روسيا بصدد تفعيل السفر "دون تأشيرة" مع عدة دول

اقترحت روسيا إلغاءً كاملًا للتأشيرات السياحية، على خلفية تشجيع السياحة الثنائية مع الدول التي تشهد تناميا كبيرا في عدد السياح من الدرجة الممتازة. 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T07:59+0000

2023-09-11T07:59+0000

2023-09-11T08:07+0000

العالم

روسيا

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104585/61/1045856152_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_41e0d617eed4075f7a4f1181e86816cb.jpg

وقال وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشيتنيكوف، خلال جلسة "السياحة الداخلية... تحديات وفرص في واقع جديد"، في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي: "اقترحت روسيا الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية إلى الكويت وعمان والبحرين والمملكة العربية السعودية وماليزيا".ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.

https://sputnikarabic.ae/20230911/روسيا-والصين-تسرعان-التخلص-من-هيمنة-الدولار-عن-طريق-التجارة-البينية-1080894768.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, العالم العربي