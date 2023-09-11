https://sputnikarabic.ae/20230911/أربعة-منها-عربية-روسيا-تلغي-الحاجة-للتأشيرات-السياحية-مع-عدة-دول-1080904151.html
منها أربعة عربية... روسيا بصدد تفعيل السفر "دون تأشيرة" مع عدة دول
منها أربعة عربية... روسيا بصدد تفعيل السفر "دون تأشيرة" مع عدة دول
اقترحت روسيا إلغاءً كاملًا للتأشيرات السياحية، على خلفية تشجيع السياحة الثنائية مع الدول التي تشهد تناميا كبيرا في عدد السياح من الدرجة الممتازة. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T07:59+0000
2023-09-11T07:59+0000
2023-09-11T08:07+0000
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وقال وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشيتنيكوف، خلال جلسة "السياحة الداخلية... تحديات وفرص في واقع جديد"، في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي: "اقترحت روسيا الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية إلى الكويت وعمان والبحرين والمملكة العربية السعودية وماليزيا".ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
https://sputnikarabic.ae/20230911/روسيا-والصين-تسرعان-التخلص-من-هيمنة-الدولار-عن-طريق-التجارة-البينية-1080894768.html
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العالم, روسيا, العالم العربي
العالم, روسيا, العالم العربي
منها أربعة عربية... روسيا بصدد تفعيل السفر "دون تأشيرة" مع عدة دول
07:59 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 08:07 GMT 11.09.2023) تابعنا عبر
اقترحت روسيا إلغاءً كاملًا للتأشيرات السياحية، على خلفية تشجيع السياحة الثنائية مع الدول التي تشهد تناميا كبيرا في عدد السياح من الدرجة الممتازة.
وقال وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشيتنيكوف، خلال جلسة "السياحة الداخلية... تحديات وفرص في واقع جديد"، في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي: "اقترحت روسيا الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية إلى الكويت وعمان والبحرين والمملكة العربية السعودية وماليزيا".
وأضاف ريشيتنيكوف: "نحن نعمل على تطوير موضوع الانتقال إلى السفر "من دون تأشيرة"، من بين البلدان التي نعمل معها، هي دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا".
وتابع الوزير: "لذا اقترحنا الإلغاء الكامل للتأشيرات إلى الكويت وعمان والبحرين والمملكة العربية السعودية وماليزيا، حيث يمكن أن يزداد عدد السياح من الدرجة الممتازة بشكل واضح، لهذا السبب نحن مهتمون به".
ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن،
في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.