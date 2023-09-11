https://sputnikarabic.ae/20230911/الدبابة-رقم-1-في-العالم-تعرف-على-تطور-الدبابات-الروسية-1080922840.html

"الدبابة رقم 1 في العالم"... تعرف على تطور الدبابات الروسية

"الدبابة رقم 1 في العالم"... تعرف على تطور الدبابات الروسية

تمتعت الدبابات الروسية، بشهرة عالمية منذ الحقبة السوفيتية، لتظهر تفوقا كبيرا في جميع الحروب التي خاضتها، ولتؤكد العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، الميزات... 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T13:57+0000

2023-09-11T13:57+0000

2023-09-11T14:37+0000

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تحتفل روسيا، كل عام وتحديدا في 10 سبتمبر/ أيلول، بـ"يوم الدبابات"، إذ تم بدء الاحتفال بهذا اليوم، في عام 1946، بعد الحرب الوطنية العظمة، التي شهدت مشاركة كبيرة للدبابات في هذه الحرب، وجاء الاحتفال بهذا اليوم للإشارة إلى الأهمية الخاصة للدبابات في الحرب العالمية الثانية وغيرها من الحروب.تاريخ الدبابات الروسيةمرت قوة الدبابات الروسية بمسار طويل من التحديث والتطوير، من الدبابات الخفيفة ذات الأسلحة الصغيرة إلى الدبابات الحديثة المجهزة بالصواريخ والمدافع، ومن مفارز المدرعات الفردية للجيش الأحمر، إلى جيوش الدبابات في الحرب العالمية الثانية، والتشكيلات الحديثة للقوات المسلحة الروسية.يعود أصل بناء الدبابات المحلية، إلى عام 1915، وكان أول نموذج محلي لنوع جديد من الأسلحة، والذي سمي فيما بعد بالدبابة، وهي مركبة قتالية مدرعة مزودة بعجلات مجنزرة بوزن وصل إلى أربعة أطنان، ليتلاءم مع جميع التضاريس.في ثلاثينيات القرن العشرين، استمر تصنيع الدبابات وتطويرها، لتقوم مكاتب التصميم بقيادة ميخائيل كوشكين، وجوزيف كوتين، بإنشاء دبابات من الجيل الجديد" T-34" و"KV"، والتي تجاوزت قدراتها القتالية بشكل كبير النماذج الأجنبية المماثلة، وتم الاعتراف بالدبابة الأسطورية" T-34 " لاحقًا كأفضل دبابة في الحرب العالمية الثانية.ومع بداية الحرب الوطنية العظمة (1941-1945)، تم إنشاء أسطول دبابات كبير وصل لنحو 16 ألف مركبة، كان أساسه الدبابات الخفيفة "T-26"و"BT"، والمتوسطة "T-34" التي بلغ عددها 1229، والثقيلة "KV-1" وعددها 636.وأصبحت روسيا، تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور"، لعام 2022، الذي أوضح أن "عدد الدبابات الروسية وصل إلى 12 ألفا و420 دبابة".وتعد دبابات "تي - 14" أرماتا و"تي 90 إم إس" من أحدث الدبابات الروسية، التي أصبحت تمثل مصدر رعب للغرب بفضل خفة وزنها وقوتها النيرانية الهائلة وتدريعها، الذي يجعلها واحدة من أفضل دبابات القتال الرئيسية في العالم."أرماتا" تجبر الغرب للإشادة بهاتعتبر أول دبابة روسية تصلح لخوض حرب ما يسمى بـ"الشبكات المركزية"، حيث تؤدي الروبوتات دورا محوريا في نجاح المعركة.ويمكن أن تؤدي "أرماتا" دور مدرعة القيادة التي توزّع بواسطة رادار قوي الأهداف بين دبابات "تي- 90".ذكرت مجلة "ميليتاري ووتش" الأمريكية، أن "الدبابة(أرماتا) أثبتت بالفعل فعاليتها في الاشتباكات القتالية في أوكرانيا، على الرغم من أنه سيتم تحسين "تي- 14" مع الأخذ بعين الاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة، إلا أنها أظهرت بالفعل تفوقًا على دبابات "الناتو" المماثلة".تشمل "أرماتا" بعض المواصفات الأكثر تميزًا، وهي أجهزة الاستشعار الخاصة بها، ونطاق الاشتباك الطويل جدًا نحو ثلاثة أضعاف دبابات "الناتو" الحالية، وإمكانية الوصول إلى قذائف "فاكوم-1" المضادة للدروع."الدبابة رقم 1 في العالم"في لقاء مع "سبوتنيك"، تحدث الخبير العسكري، عمر المعربوني، عن تطور الدبابات الروسية، والذي امتد من الحقبة السوفيتية، وميزاتها مقارنة بنظيراتها الغربية، قائلا: "تاريخيا مما لا شك فيه أن الدبابات الروسية، وما قبلها من الحقبة السوفيتية، كانت تمتلك ميزات مختلفة عن الدبابات الغربية، من ضمنها أن الدبابات السوفيتية والروسية، خفيفة الوزن وهذا يمنحها سرعة عالية وحركية عالية، وسهولة اجتياز التربة الطينية وتحاشي الغرق فيها، وامتازت هذه الدبابات بسهولة الاستخدام وعدم وجود تعقيدات كبيرة سواء في المحرك أو بما يرتبط بقيادتها، إضافة لميزة أخرى أن المدافع الموجودة لديها هي أبعد مدى من الدبابات الغربية، واستطاع المصممون الروس ومن قبلهم السوفيت استخدام مدافع صاروخية تطلق من مدافع الدبابات لتزيد في مدى المدفع وبالتالي دقة التسديد والاصابة".وحول دور هذه الدبابات في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال المعربوني: "لا شك في أن الدبابات كان لها ولايزال دور كبير في العمليات الدفاعية والهجومية، فعلى الصعيد الهجومي تمكنت من إحداث ما يعرف بـ"عنصر الصدمة" بالتالي استطاعت كتائب وألوية الدبابات مع بداية العملية من سحق المدرعات والدبابات، مما ساهم في هذا التقدم الكبير بالتنسيق مع سلاحي الجو والمدفعية".متابعا حديثه حول دبابة "أرماتا": "هذه الدبابة يمكن اعتبارها من دبابات الجيل الخامس، وتم استخدامها على نطاق ضيق في العملية العسكرية، أولا بهدف اختبارها، وثانيا بهدف اكتشاف خصائصها الميدانية، وبحسب معلوماتي تم سحب العدد الذي ألحق بالعملية لإضافة بعض التطوير والتحديث بالنظر لاستخدامها في الميدان وليس في ميادين التجارب بشكل مباشر".وحول إمكانية زيادة الطلب على الآليات الحربية الروسية، بعدما أثبتت كفاءتها في العملية، قال المعربوني: "بالتأكيد نتائج تفوق السلاح الروسي، الآن سيكون له تداعيات إيجابية على حجم الطلبيات في مختلف الدول سواء عربية أو غير عربية، وبالتأكيد في فعاليات منتدى "آرميا 2023" الذي كان في موسكو، منذ فترة قصيرة، تم توقيع عقود كثيرة بما يرتبط بجميع أنواع الأسلحة الروسية، والسبب هو تفوق وكفاءة الأسلحة الروسية على نظيرتها الغربية".

https://sputnikarabic.ae/20230123/ما-هي-الدولة-التي-تمتلك-أضخم-قوة-دبابات-في-العالم-1072625547.html

https://sputnikarabic.ae/20220223/-مجلة-أرماتا-يمكن-أن-تصبح-وحشا-حقيقيا-في-ساحة-المعركة-1059028114.html

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