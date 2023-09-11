https://sputnikarabic.ae/20230911/المتحدث-باسم-الخارجية-الأمريكية-بايدن-يأمل-في-لقاء-الرئيس-الصيني-لإجراء-محادثات-على-مستوى-القادة-1080937134.html

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: بايدن يأمل في لقاء الرئيس الصيني لإجراء محادثات على مستوى القادة

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: بايدن يأمل في لقاء الرئيس الصيني لإجراء محادثات على مستوى القادة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يأمل في أن تتاح له فرصة للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، هذا الخريف. 11.09.2023, سبوتنيك عربي

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ميلر، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "قال بايدن إنه يأمل في الاجتماع مع الرئيس الصيني في وقت لاحق من هذا الخريف. ونعتقد أنه لا يوجد بديل للمحادثات الفردية على مستوى القادة".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعرب أمس عن تطلعه للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ قريبا، مؤكدا عدم وجود أي نية لواشنطن لاحتواء الصين بل إقامة علاقات ثنائية معها يمكن التنبؤ بها.وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، مطلع الشهر الجاري، بأن الولايات المتحدة تستخدم أجهزة الدولة لاحتواء الصين باسم المنافسة، وشن حرب جمركية وتجارية وتكنولوجية، مؤكدا أن بكين تعارض ذلك بشدة.ولفت إلى أن واشنطن تواصل الحديث عن المنافسة، لكن المجتمع الدولي يرى بوضوح أن "الولايات المتحدة تحاول كسب اليد العليا"، مبينًا: "باسم المنافسة، يستخدمون أجهزة الدولة والحكومة بأكملها في جميع الاتجاهات والمجالات لممارسة الضغط وعرقلة واحتواء جمهورية الصين الشعبية وشن حرب تشمل حرب الرقائق وحرب القواعد".إلى ذلك، قالت وثيقة استراتيجية للاستخبارات القومية الأمريكية، صدرت في وقت سابق، إن الصين هي المنافس الوحيد للولايات المتحدة الذي لديه النية والقدرة المتزايدة على تغيير النظام العالمي.

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