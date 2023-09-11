https://sputnikarabic.ae/20230911/عضوة-بالكونغرس-الأمريكي-الشعب-يطالب-بمحاسبة-بايدن-1080941240.html
عضوة بالكونغرس: الشعب الأمريكي يطالب بمحاسبة بايدن
عضوة بالكونغرس: الشعب الأمريكي يطالب بمحاسبة بايدن
عبّرت عضوة مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، اليوم الثلاثاء، عن مطالبة الشعب الأمريكي بمحاسبة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأشارت إلى أنها ستعارض تمرير... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T23:25+0000
2023-09-11T23:25+0000
2023-09-11T23:26+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
العالم
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وقالت غرين عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أنا لا أرغب في تمويل هذه الحكومة حتى نحاسب جو بايدن. الشعب الأمريكي يطالب بهذا!".وأضافت غرين أن برنامج عملها في واشنطن هذا الأسبوع بسيط للغاية: التعامل مع محاسبة الرئيس الأمريكي وإلغاء تمويل حكومته التي تُستخدم كسلاح.وفي وقت سابق، أعلنت غرين أن غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي مستعدين لدعم مبادرة لبدء تحقيق بإجراءات العزل ضد بايدن.من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، عن دعمه لتصويت بشأن بدء تحقيق إجراءات العزل ضد بايدن، وذلك على خلفية التقارير حول إمكانية تفعيل هذه الإجراءات دون الحاجة للتصويت.وأشار مكارثي إلى أن المعلومات التي جمعها أعضاء الحزب الجمهوري تسمح بطرح مسألة العزل بخصوص بايدن وأن عائلة الرئيس الأمريكي متورطة في "ثقافة الفساد".وأوضح مكارثي أن التحقيق في ادعاءات تورط الرئيس الأمريكي وابنه هانتر بايدن في أنشطة فساد يجعل من الضروري بدء إجراءات العزل ضد رئيس الدولة.وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستوسع إمكانيات السلطة التشريعية في الولايات المتحدة في جمع المعلومات اللازمة للتحقيق بشأن الرئيس.
https://sputnikarabic.ae/20230905/أغلبية-مجلس-النواب-الأمريكي-تدعم-بدء-إجراءات-العزل-ضد-بايدن-1080704731.html
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سبوتنيك عربي
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم
عضوة بالكونغرس: الشعب الأمريكي يطالب بمحاسبة بايدن
23:25 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 23:26 GMT 11.09.2023) تابعنا عبر
عبّرت عضوة مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، اليوم الثلاثاء، عن مطالبة الشعب الأمريكي بمحاسبة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأشارت إلى أنها ستعارض تمرير ميزانية الحكومة حتى يتم محاسبته.
وقالت غرين عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أنا لا أرغب في تمويل هذه الحكومة حتى نحاسب جو بايدن. الشعب الأمريكي يطالب بهذا!".
وأضافت غرين أن برنامج عملها في واشنطن هذا الأسبوع بسيط للغاية: التعامل مع محاسبة الرئيس الأمريكي وإلغاء تمويل حكومته التي تُستخدم كسلاح.
وفي وقت سابق، أعلنت غرين أن غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي مستعدين لدعم مبادرة لبدء تحقيق بإجراءات العزل ضد بايدن
.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، عن دعمه لتصويت بشأن بدء تحقيق إجراءات العزل ضد بايدن، وذلك على خلفية التقارير حول إمكانية تفعيل هذه الإجراءات دون الحاجة للتصويت.
وأشار مكارثي إلى أن المعلومات التي جمعها أعضاء الحزب الجمهوري تسمح بطرح مسألة العزل بخصوص بايدن
وأن عائلة الرئيس الأمريكي متورطة في "ثقافة الفساد".
وأوضح مكارثي أن التحقيق في ادعاءات تورط الرئيس الأمريكي وابنه هانتر بايدن في أنشطة فساد يجعل من الضروري بدء إجراءات العزل ضد رئيس الدولة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستوسع إمكانيات السلطة التشريعية في الولايات المتحدة في جمع المعلومات اللازمة للتحقيق بشأن الرئيس.